Yapay Zeka Tarafından Gerçekçi Cinsel İçerikli Videosu Yaratılan Kadının Hayatı Kabusa Döndü
Yapay Zeka Tarafından Gerçekçi Cinsel İçerikli Videosu Yaratılan Kadının Hayatı Kabusa Döndü
Yapay zeka giderek hayatımızın daha da içine giriyor. Kimi alanlarda artık resmen elimiz kolumuz olan yapay zekanın karanlık yanları ise göz ardı edilecek gibi değil. Gerçekçi bir cinsel içerikli videosu yapay zeka marifetiyle yaratılan bir kadının anlattıkları ise son derece ürkütücü.
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Yapay zeka "gelecek geldi" dedirtecek kadar hayatımızın içinde artık.
Fakat yapay zekanın distopyalardan fırlamış gibi görünen karanlık yanları da hızlı bir şekilde kimilerinin hayatını mahvediyor.
Yapay zeka sadece ünlülerin hayatlarını mahvediyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bir Reddit kullanıcısı yapay zeka ile cinsel içerikli videolarının oluşturulduğunu, üstelik polisin bu konuda hiçbir adım atmadığını söylediği hikayesi ile resmen kanımızı dondurdu
Çaresiz kadın yaşadıklarını anlatmaya devam etti:
Yasaların ve güvenlik güçlerinin çaresiz kaldığı (veya umursamaz olduğu) bu konu hakkında kullanıcılar ise mecburen kendi çözümlerini üreterek kadına yardımcı olmaya çalıştılar.
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"Neden insanlar teknolojiyi sürekli olarak daha fazla yozlaşma ve sapkınlığı teşvik etmek için kullanıyor?"
Kısacası teknoloji son sürat yoluna devam ederken yasalar oluşabilecek sorunları görmekte ve harekete geçmekte epey yavaş kalıyorlar.
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka hayatımızın bu kadar içinde ve tartışılmaz faydalara da sahipken kötü niyetli kişilerin böylesi eylemlerinin önüne nasıl geçebiliriz?
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Kadını anlamakta zorlanan hemcinslerim; Düşünün ki sizi arkadan verirken çekilmiş bir video yapılmış....