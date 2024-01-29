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Yapay Zeka Tarafından Gerçekçi Cinsel İçerikli Videosu Yaratılan Kadının Hayatı Kabusa Döndü

Yapay Zeka Tarafından Gerçekçi Cinsel İçerikli Videosu Yaratılan Kadının Hayatı Kabusa Döndü

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
29.01.2024 - 15:37

Yapay zeka giderek hayatımızın daha da içine giriyor. Kimi alanlarda artık resmen elimiz kolumuz olan yapay zekanın karanlık yanları ise göz ardı edilecek gibi değil. Gerçekçi bir cinsel içerikli videosu yapay zeka marifetiyle yaratılan bir kadının anlattıkları ise son derece ürkütücü.

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Yapay zeka "gelecek geldi" dedirtecek kadar hayatımızın içinde artık.

Yapay zeka "gelecek geldi" dedirtecek kadar hayatımızın içinde artık.

ChatGPT gibi dil modellerinden tutun da farklı görsel oluşturma araçlarına kadar yapay zekanın desteğini hemen her alanda kullanmaya başladık. Tıptan uzaya, bir öğrencinin ev ödevi için yardım istemesinden kimi zaman içimizi dökecek birine ihtiyaç duyduğumuz farklı alanlara kadar pek çok yerde artık yanımızda yapay zeka var.

Fakat yapay zekanın distopyalardan fırlamış gibi görünen karanlık yanları da hızlı bir şekilde kimilerinin hayatını mahvediyor.

Fakat yapay zekanın distopyalardan fırlamış gibi görünen karanlık yanları da hızlı bir şekilde kimilerinin hayatını mahvediyor.

Örnek vermek gerekirse kimi ünlü isimlerin yapay zeka marifetiyle yaratılmış cinsel içerikli fotoğraf ve videoları internette dolaşımda. Öyle ki Twitter bunun önüne geçemeyince ünlü şarkıcı Taylor Swift'in isminin platformda aratılmasını yasakladı.

Yapay zeka sadece ünlülerin hayatlarını mahvediyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bir Reddit kullanıcısı yapay zeka ile cinsel içerikli videolarının oluşturulduğunu, üstelik polisin bu konuda hiçbir adım atmadığını söylediği hikayesi ile resmen kanımızı dondurdu

Yapay zeka sadece ünlülerin hayatlarını mahvediyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bir Reddit kullanıcısı yapay zeka ile cinsel içerikli videolarının oluşturulduğunu, üstelik polisin bu konuda hiçbir adım atmadığını söylediği hikayesi ile resmen kanımızı dondurdu

'Birisi benim Al pornomu yapmış.

...Ve polis memuru bu konuda bir şey yapamayacaklarını söyledi. Telefon görüşmesi (acil olmayan hatta) dört dakika sürdü. Adımı bile sormadı. Bana onları engellememi ve bir daha benimle iletişime geçmemelerini ummamı söyledi. Sanki ben ihbar etmeye karar verdiğimde onları çoktan engellememişim gibi... Bu kişi benim Instagram'dan bir fotoğrafımı almış ve bir Al jeneratörüne koymuştu. Video mide bulandırıcı derecede gerçekçi görünüyordu. Parmaklar bile iyiydi. Çok tekinsizdi. Titriyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım?. Bir kadın olarak hayat gerçekten bu hale mi geldi?'

Çaresiz kadın yaşadıklarını anlatmaya devam etti:

Çaresiz kadın yaşadıklarını anlatmaya devam etti:

'Sorun şu ki, nereden geldiğini bilmiyorum ve kesinlikle aramak da istemiyorum. Bana Instagram'daki meçhul bir hesaptan gönderildi, muhtemelen bana şantaj yapmaya çalışıyordu. Sadece orijinal görüntüye sahip olduğum için mutluyum (ve tamamen farklı meme uçlarına).'

Yasaların ve güvenlik güçlerinin çaresiz kaldığı (veya umursamaz olduğu) bu konu hakkında kullanıcılar ise mecburen kendi çözümlerini üreterek kadına yardımcı olmaya çalıştılar.

Yasaların ve güvenlik güçlerinin çaresiz kaldığı (veya umursamaz olduğu) bu konu hakkında kullanıcılar ise mecburen kendi çözümlerini üreterek kadına yardımcı olmaya çalıştılar.

'Yasalar her zaman teknolojinin çok gerisinde kalır.Barındırma hizmetine bir DMCA yayından kaldırma bildirimi gönderin. Telif hakkıyla korunan görseliniz izniniz olmadan kullanılıyor, isterseniz dava bile açabilirsiniz.'

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"Neden insanlar teknolojiyi sürekli olarak daha fazla yozlaşma ve sapkınlığı teşvik etmek için kullanıyor?"

"Neden insanlar teknolojiyi sürekli olarak daha fazla yozlaşma ve sapkınlığı teşvik etmek için kullanıyor?"

'İnsanların nesi bu kadar yanlış ve hasta ki, ilk hedefleri ne tür porno, hentai, kural 34, ne tür başka bir b*k yaratabileceklerini görmek olabiliyor? Özellikle de başkalarının pahasına olursa? Bunu yaşadığınız için üzgünüm ve ne kadar çaresiz hissettiğinizi ancak hayal edebiliyorum. Bu oldukça korkunç bir durum.

Teknoloji ilerledikçe ve insanlar hastalıklı yöntemlerine daha açık hale geldikçe, sizin gibi kurbanları korumak için gerçekten yasalar yapmalılar. Suçlular ve sapıklar daha yaratıcı hale geldikçe yasalar da gelişmelidir.'

Kısacası teknoloji son sürat yoluna devam ederken yasalar oluşabilecek sorunları görmekte ve harekete geçmekte epey yavaş kalıyorlar.

Kısacası teknoloji son sürat yoluna devam ederken yasalar oluşabilecek sorunları görmekte ve harekete geçmekte epey yavaş kalıyorlar.

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde yapay zeka kullanımını düzenlemek için yasal adımlar atılmaya başlanmış olsa da hala kötü niyetli kişilerin çok kolay çarpıtabilecekleri bu teknolojinin çok gerisindeyiz.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka hayatımızın bu kadar içinde ve tartışılmaz faydalara da sahipken kötü niyetli kişilerin böylesi eylemlerinin önüne nasıl geçebiliriz?

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka hayatımızın bu kadar içinde ve tartışılmaz faydalara da sahipken kötü niyetli kişilerin böylesi eylemlerinin önüne nasıl geçebiliriz?

Buyurun, yorumlarda tartışalım.

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Kadını anlamakta zorlanan hemcinslerim; Düşünün ki sizi arkadan verirken çekilmiş bir video yapılmış....