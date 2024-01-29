Yapay Zeka Tarafından Gerçekçi Cinsel İçerikli Videosu Yaratılan Kadının Hayatı Kabusa Döndü

'İnsanların nesi bu kadar yanlış ve hasta ki, ilk hedefleri ne tür porno, hentai, kural 34, ne tür başka bir b*k yaratabileceklerini görmek olabiliyor? Özellikle de başkalarının pahasına olursa? Bunu yaşadığınız için üzgünüm ve ne kadar çaresiz hissettiğinizi ancak hayal edebiliyorum. Bu oldukça korkunç bir durum.

Teknoloji ilerledikçe ve insanlar hastalıklı yöntemlerine daha açık hale geldikçe, sizin gibi kurbanları korumak için gerçekten yasalar yapmalılar. Suçlular ve sapıklar daha yaratıcı hale geldikçe yasalar da gelişmelidir.'