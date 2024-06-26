Yapay Zeka Dolandırıcılarının Bu Sefer ki Hedefi Murat Ülker Oldu

Yapay zeka dolandırıcılarının bu sefer ki hedefi iş insanı Murat Ülker ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş oldu. Ülker, sosyal medyada yapay zekâ yöntemleri ile adını kullanan dolandırıcılara isyan ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mansur Yavaş ise sesinin taklit edildiği sahte görüntülere karşı uyarılarda bulundu.