Yapay Zeka Dolandırıcılarının Bu Sefer ki Hedefi Murat Ülker Oldu
Yapay Zeka Dolandırıcılarının Bu Sefer ki Hedefi Murat Ülker Oldu
Yapay zeka dolandırıcılarının bu sefer ki hedefi iş insanı Murat Ülker ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş oldu. Ülker, sosyal medyada yapay zekâ yöntemleri ile adını kullanan dolandırıcılara isyan ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mansur Yavaş ise sesinin taklit edildiği sahte görüntülere karşı uyarılarda bulundu.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sesinin yapay zeka yöntemiyle taklit edildiği sahte görüntüler yayınlandığının tespit edildiğini açıkladı. ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın yapay zeka yöntemiyle sesinin taklit edildiği ve görüntüsünün kullanıldığı sahte reklamlar yayınlandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızı aldatmak üzere yapılan bu videoların ve reklamların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamakta olup bu tarz art niyetli girişimlere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."
Dolandırıcıların bir sonraki hedefi Forbes listesine göre kişisel serveti 5.2 milyar dolar ile Türkiye’nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker oldu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker’in yapay zeka ile oluşturulan bir görüntüsü Facebook üzerinden reklamlı bir şekilde dolaşıma sokuldu.
Ancak sosyal medya platformları yapay zeka ile sahte içerik ve konuşma hazırlayarak dolandırıcılık yapan kişilerle ilgili en ufak bir müdahalede bulunmadığı için Ülker, yasal yollardan dolandırıcılarla mücadeleye başlamasına rağmen hiçbir sonuç alamadı.
Yapay zeka ile Murat Ülker’in sesini ve görüntüsünü kullanarak dolandırıcılığa devam ettiler. Bu duruma isyan eden Murat Ülker, Patronlar Dünyası’na yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Sorun sosyal medya sağlayıcılarının bunu reklam olarak görmeleri ve itibarın katline, kamu ahlakının dejenere olmasına seyirci kalmaları ve insanların yani aslında müşterilerinin dolandırılmalarına sebep olmalarıdır.”
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