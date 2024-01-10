Yabancılara Türkçe'nin Çok Zor Olduğunu Göstermek İçin Ceza'nın Şarkılarıyla Sohbet Ediyor Gibi Yapan Gençler

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Ülkemizin gençlerinin mizah anlayışı bambaşka bir boyutta. Her an her şeyden bir şaka konusu ya da espri çıkarabiliyorlar.
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Yabancıların da bulunduğu bir grupta gençler Tükçe'nin dünyanın en zor dili olduğunu düşündürmek isteyince akıllarına ilginç bir fikir geldi.
Ceza'nın şarkılarını söyleyerek sıradan bir sohbet gerçekleştiriyormuş gibi yapan gençler istedikleri gibi yabancı arkadaşlarını şaşırtmayı başardı.
İşte o video;
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