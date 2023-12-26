Volkan Demirel İstifa mı Etti? Hatayspor'dan Resmi Açıklama Geldi!

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu. Mağlubiyetin ardından Volkan Demirel, düzenlenen basın toplantısında 'Mağlubiyetin tüm sorumlusu benim. İçeride oynadığımız bir Kayserispor maçı, bir de bu maçta çok kötü oynadık. Bunun sorumlusu benim. İçimden çok söylemek şey geliyor. Bu takımı kuran benim. Fazla da bir şey yok benim adıma.' ifadelerini kullanmıştı.