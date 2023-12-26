Volkan Demirel İstifa mı Etti? Hatayspor'dan Resmi Açıklama Geldi!
Volkan Demirel İstifa mı Etti? Hatayspor'dan Resmi Açıklama Geldi!
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mağlubiyetin üzerine teknik direktör Volkan Demirel'in istifa edeceğine dair iddialar ortaya atıldı. Volkan Demirel'in istifasına dair resmi açıklama Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'den geldi.
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Beşiktaş'a mağlup olan Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in istifa ettiği iddia edildi.
"Oyuncularla konuşacağız, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız. Bütün suç benimdir..."
Volkan Demirel'in istifa iddialarına Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'den geldi. Toksöz, bu iddiaları yalanladı.
"Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız."
Hatayspor'un resmi sosyal medya hesabından paylaşım da gecikmedi;
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bir volkan dır Hatayspor sen ne yaparsan yap HATAY için yaptıkların unutulmaz.Bu günlerde geçer volkan hoca biraz daha sabır.