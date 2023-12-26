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Volkan Demirel İstifa mı Etti? Hatayspor'dan Resmi Açıklama Geldi!

Volkan Demirel İstifa mı Etti? Hatayspor'dan Resmi Açıklama Geldi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.12.2023 - 18:20

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mağlubiyetin üzerine teknik direktör Volkan Demirel'in istifa edeceğine dair iddialar ortaya atıldı. Volkan Demirel'in istifasına dair resmi açıklama Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'den geldi.

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Beşiktaş'a mağlup olan Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in istifa ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'a mağlup olan Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in istifa ettiği iddia edildi.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu. Mağlubiyetin ardından Volkan Demirel, düzenlenen basın toplantısında 'Mağlubiyetin tüm sorumlusu benim. İçeride oynadığımız bir Kayserispor maçı, bir de bu maçta çok kötü oynadık. Bunun sorumlusu benim. İçimden çok söylemek şey geliyor. Bu takımı kuran benim. Fazla da bir şey yok benim adıma.' ifadelerini kullanmıştı.

"Oyuncularla konuşacağız, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız. Bütün suç benimdir..."

"Oyuncularla konuşacağız, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız. Bütün suç benimdir..."

'Bütün suç benimdir' diyen Volkan Demirel, 'Bu takımda her şeyi yapan, bu oyuncuları getiren benim. Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde söyleyebilirim. Düşüneceğim, konuşacağım, bakacağız.' diyerek sözlerini noktalandırmıştı. 

Demirel'in bu sözlerinin istifa sinyalleri olduğu düşünülmüştü.

Volkan Demirel'in istifa iddialarına Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'den geldi. Toksöz, bu iddiaları yalanladı.

Volkan Demirel'in istifa iddialarına Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'den geldi. Toksöz, bu iddiaları yalanladı.

Demirel'in istifa iddialarına dair açıklamalarda bulunan Toksöz, 'Zaman zaman kendisi bize yorulduğunu söylüyor. Ama istifa söz konusu değil. Bize herhangi bir şey söylemedi ve istifaya dair de bir şey gelmedi.' ifadelerine yer verdi.

"Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız."

"Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız."

Volkan Demirel'in istifasının kabul bile edilmeyeceğini belirten Toksöz, 'Hatayspor'un sahaya çıkması bile çok büyük başarıdır. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil' ifadelerine yer verdi.

Hatayspor'un resmi sosyal medya hesabından paylaşım da gecikmedi;

Hatayspor'un resmi sosyal medya hesabından paylaşım da gecikmedi;
twitter.com

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Kerem Senol

bir volkan dır Hatayspor sen ne yaparsan yap HATAY için yaptıkların unutulmaz.Bu günlerde geçer volkan hoca biraz daha sabır.