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Verimli Epilasyon için Ağda Rulo Kiti ve Setleri

etiket Verimli Epilasyon için Ağda Rulo Kiti ve Setleri

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 10:09

Yazın gelmesiyle beraber plaj günleri, yüzme havuzları ve güneşin tadını çıkarma zamanı gelmiş demektir. Ancak, yaz mevsimine hazırlanırken pürüzsüz bir cilde sahip olmak da önemlidir. Bu içerikte güzellik ve bakım rutinin bir parçası olan ağda için gerekli ağda setlerini birlikte inceleyeceğiz.

Bu içerik 10.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim

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Wax Bear Roll-On Wax Kit

Wax Bear Roll-On Wax Kit

Wax Bear Roll-On Wax Kit ile her zaman pürüzsüz ve bakımlı bir cilde sahip olun. Güvenli, etkili ve kullanımı kolay olan bu kit, güzellik rutininizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. Artık güzellik salonlarına gitmeye gerek kalmadan, evinizin konforunda profesyonel bir epilasyon deneyimi yaşayabilirsiniz. 

 Wax Bear Roll-On Wax Kit, kullanımı son derece kolay olan bir tasarıma sahip. Tek yapmanız gereken, balmumu rulosunu cildinizde gezdirmek ve istenmeyen tüyleri kökünden almak için hızlıca çekmek. Her kullanımda kusursuz sonuçlar elde etmenizi sağlayacak ürünün linki için buraya tıklayınız.

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Fyearfly Taşınabilir Ağda Isıtıcı Seti

Fyearfly Taşınabilir Ağda Isıtıcı Seti

Fyearfly Taşınabilir Ağda Isıtıcı, hızlı ısınma özelliği ile zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Beklemek zorunda kalmadan hızlı bir epilasyon deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu set, tam bir epilasyon deneyimi için gerekli olan her şeyi içerir. Tüm bileşenler bir arada olduğu için ekstra ekipman aramaya gerek kalmaz. Fyearfly Taşınabilir Ağda Isıtıcı Seti, evde ve seyahatlerde kullanım için idealdir. Linki burada.

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Mapeau Ağda Isıtıcı Ağda Seti

Mapeau Ağda Isıtıcı Ağda Seti

Mapeau Ağda ısıtıcı ağda seti, evde profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlayan tam donanımlı bir çözümdür. Çeşitli ağda kartuşları, Roll On ağda cihazı ve ek malzemelerle, epilasyon deneyiminizi kolaylaştırır ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlar. Erkekler için de uygun her şey dahil bu seti satın almak için buraya tıklayınız.

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VUEYAA Kadınlar için Ağda Kiti

VUEYAA Kadınlar için Ağda Kiti

LED dijital ekranlı balmumu ısıtıcı, balmumu sıcaklığını korumak için ayarlanmış termostatik tasarıma sahiptir. Rulo balmumu kartuşları hipoalerjenik reçine ve bal yağı ile yapılır ve keskin kokusu yoktur. Yumuşak balmumu kartuşu cilde rahat ve yumuşak bir his verir. Mükemmel bir epilasyon deneyimi sunar. Linki burada.

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Nada Ağda Kiti, Tüy Alma Kiti için Ağda Isıtıcı

Nada Ağda Kiti, Tüy Alma Kiti için Ağda Isıtıcı

Daha önce hiç ağda yapmadıysanız, yeni başlayanlar bu seti satın almayı düşünmelisiniz. Kullanımı kolay bu set, bir ağda ısıtıcı, 2 Adet Roll-On ağda, mendil ve ağda bezi dahil olmak üzere ağda acemisinin ihtiyaç duyacağı her şeyi içerir ve profesyonel bir ağda deneyimi sunar. Kendi evinizin rahatlığında hızlı, verimli epilasyon için gerekli bu ürünü satın almak için tıktık.

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Sesu Roll-on Kolay Ağda Set

Sesu Roll-on Kolay Ağda Set

Sesu Roll-on Kolay Ağda Seti cilt hassasiyetini ön planda tutarak geliştirilmiş özel bir formül içerir. Hassas bölgelerde bile güvenle kullanılabilir ve cildinizi korurken istenmeyen tüylerden kurtulmanıza yardımcı olur. Yaza pürüzsüz bir vücutla girmek isteyen kızlar link burada.

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Vi-Vet Azulen Konserve Ağda Seti 5 Parça

Vi-Vet Azulen Konserve Ağda Seti 5 Parça

Vivet Sir Ağda Konserve Azulen sir ağda, çok değerli azulen bitkisinin bileşiminden oluşmuştur. Azulen bitkisinin özelliği, yorgun doku ve stresli ciltleri sakinleştirmesidir. Ayrıca cildin yenilenmesine ve canlanmasına da yardımcı olur. Hassas cilt ve bölge uygulamalarında, önden, cilde talk pudrası sürülmesi tavsiye edilir.Yüz dahil vücudun her bölgesinde kullanılabilir. Düzenli kullanıldığında tüyler daha seyrek ve geç çıkar. Bu profesyonel ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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Charmvit Professional 2' li Kartuş Ağda Isıtıcı

Charmvit Professional 2' li Kartuş Ağda Isıtıcı

Charmvit Professional 2' li Kartuş Ağda Isıtıcı hem profesyonel salonlarda hem de evde kullanmaya uygundur. Ayrı ayrı çalıştırılanbilen 2 adet kartuş ısıtıcı içeren bu ürün ile ağda yapmak oldukça pratik. LED ışık ile çalışma kontrolü sunan bu ürünü satın almak için buraya tıktık.

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Azul Konserve Kalıp Sir Ağda Isıtıcı

Azul Konserve Kalıp Sir Ağda Isıtıcı

1 adet konserve sir ağda makinesi, 1 adet deneme boyu konserve sir ağda, 4 adet pastil ağda, 5 adet spatula, 10 adet ağda temizleme mendili, 1 adet 10 metre rulo ağda bezi içeren bu ürün ile vücudunuzdaki kıllardan kolayla kurtulabilirsiniz.Pratik bir ağda deneyimi için buraya tıktık.

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AĞDA SETİ Ağda Makinesi 1 adet Vi-Vet Sir Boncuk El Ağdası

AĞDA SETİ Ağda Makinesi 1 adet Vi-Vet Sir Boncuk El Ağdası

Vi-Vet Sir Boncuk El Ağdası Seti bezsiz kullanılır. Özellikle yüz, koltuk altı ve bikini bölgesi için tavsiye edilir. En kısa tüyleri dahi alır. Düzenli kullanıldığında tüyler daha seyrek ve geç çıkar. %100 doğal reçineden üretilmiş şeker içermeyen bu ürünün linki burada.

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Sesu Roll-On Sir Ağda Seti Kömürlü

Sesu Roll-On Sir Ağda Seti Kömürlü

Sesu Roll-On Kömürlü Sir Ağda Seti, doğal kömür içeriğiyle zenginleştirilmiş özel formülü sayesinde evde profesyonel kalitede epilasyon deneyimi sunar. Bu set, kullanımı kolay bir rulo ağda sistemi ile birlikte gelir ve cildinizi hem temizler hem de pürüzsüzleştirir. Doğal kömür içeriği derinlemesine temizleme ve cildi arındırma özelliklerine sahiptir ve gözeneklerin tıkanmasını önler, böylece daha sağlıklı bir cilt görünümü sağlar. Linki burada.

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