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Van'da Kazanan DEM Parti Adayına Mazbata Verilmedi, Tansiyon Yükseldi! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Van'da Kazanan DEM Parti Adayına Mazbata Verilmedi, Tansiyon Yükseldi! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Van
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.04.2024 - 18:18

Van'da seçimi kurulunun DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğini elinden alarak, yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a devretmesine kentteki vatandaşlar tepki gösterdi. Polis, protestolara biber gazıyla müdahale etti.

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Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Van'daki oyların %55,48'ini alan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakları mahkeme kararıyla geri alındı.

Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Van'daki oyların %55,48'ini alan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakları mahkeme kararıyla geri alındı.

Van İl Seçim Kurulu, Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığını oy çokluğuyla kararlaştırdı ve mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine hükmetti.

Van İl Seçim Kurulu, Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığını oy çokluğuyla kararlaştırdı ve mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine hükmetti.

Alınan karar kentte gerilimi tırmandırdı. Sokaklarda toplanan kalabalıklar 'Abdullah Zeydan onurumuzdur' sloganları atarak YSK'nın kararına tepki gösterdi.

Alınan karar kentte gerilimi tırmandırdı. Sokaklarda toplanan kalabalıklar 'Abdullah Zeydan onurumuzdur' sloganları atarak YSK'nın kararına tepki gösterdi.

Polis, toplanan kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Caddelerden ara sokaklara kaçan grup bir süre sonra dağıldı.

DEM Parti Van sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde 'Direne direne kazanacağız' sloganları atıldığı görüldü..

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Karara İBB Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da tepki geldi.

İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

'Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız.

Milli iradenin üstünlüğü Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terkedip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum.'

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