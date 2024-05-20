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Uzmanlardan Peş Peşe Mantar Zehirlenmesi Uyarıları: Acil Vakalar Artış Gösterdi

Uzmanlardan Peş Peşe Mantar Zehirlenmesi Uyarıları: Acil Vakalar Artış Gösterdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.05.2024 - 15:56

Doğada kendi kendine yetişen mantarlar, yağışların ardından çoğaldı. Ancak bu mantarların bilinçsizce tüketilmesi sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Mynet'in aktardığına göre, Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tolga Aydın mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

Dikkat: Bu içerik herhangi bir tıbbi tavsiye içermez. Gerekli durumlarda doktorunuza danışmayı ihmal etmeyiniz.

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Mevsim yağışlarının bazı bölgelerde artmasının ardından doğada kendiliğinden büyüyen mantarlar da çoğaldı.

Mevsim yağışlarının bazı bölgelerde artmasının ardından doğada kendiliğinden büyüyen mantarlar da çoğaldı.

Doğal ortamında kendiliğinden büyüyen mantarlar, kimileri tarafından bilinçsizce tüketiliyor. Ancak bazı zehirli mantar türleri, telafisi olmayan sorunlara yol açabiliyor. 

Her ne kadar zengin proteini ile tüketimi tavsiye edilse de mantar tüketiminde dikkatli olmak gerekiyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tolga Aydın, son zamanlarda acile başvuran vakaların sayısında artış olduğunu söylüyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tolga Aydın, son zamanlarda acile başvuran vakaların sayısında artış olduğunu söylüyor.

Mynet'in haberine göre, Aydın yaptığı konuşmada 'Türkiye’de doğada kendiliğinden yetişen mantarlar arasında zehirli mantarların olduğunu biliyoruz. Bu zehirli mantarların tüketilmesi sonrasında ölüme dahi götürecek ciddi vakalar görmekteyiz.' açıklamasında bulundu.

"Karaciğer yetmezliği ve acil karaciğer nakli gerektiren vakalar da karşımıza gelmekte. Bugünlerde acil servislerimize mantar kaynaklı zehirlenmelerinden dolayı başvurular arttı.”

"Karaciğer yetmezliği ve acil karaciğer nakli gerektiren vakalar da karşımıza gelmekte. Bugünlerde acil servislerimize mantar kaynaklı zehirlenmelerinden dolayı başvurular arttı.”

Uzmanlar, doğada kendiliğinden yetişen mantar yerine, kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Peki mantar zehirlenmesi nasıl anlaşılır?

Peki mantar zehirlenmesi nasıl anlaşılır?

Aydın, mantar zehirlenmelerinde görülen bazı sağlık durumlarını aşağıdaki gibi özetliyor;

  • kendini kötü hissetme

  • soğuk soğuk terleme

  • mide bulantısı

  • karın ağrısı

  • bilinç bulanıklığı

  • bayılma hissi

  • uyuklama hali

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da mantarın rengi, kokusu veya tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığının anlaşılamayacağını belirtiyor.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da mantarın rengi, kokusu veya tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığının anlaşılamayacağını belirtiyor.

Kültür mantarı tüketilmesini tavsiye eden Yılmaz, mantar zehirlenme vakalarının 2 ila 6 saat içerisinde ortaya çıkabileceğini söylüyor. 

“Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebiliyor.'

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