Uzmanlardan Peş Peşe Mantar Zehirlenmesi Uyarıları: Acil Vakalar Artış Gösterdi
Uzmanlardan Peş Peşe Mantar Zehirlenmesi Uyarıları: Acil Vakalar Artış Gösterdi
Doğada kendi kendine yetişen mantarlar, yağışların ardından çoğaldı. Ancak bu mantarların bilinçsizce tüketilmesi sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Mynet'in aktardığına göre, Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tolga Aydın mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.
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Mevsim yağışlarının bazı bölgelerde artmasının ardından doğada kendiliğinden büyüyen mantarlar da çoğaldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tolga Aydın, son zamanlarda acile başvuran vakaların sayısında artış olduğunu söylüyor.
"Karaciğer yetmezliği ve acil karaciğer nakli gerektiren vakalar da karşımıza gelmekte. Bugünlerde acil servislerimize mantar kaynaklı zehirlenmelerinden dolayı başvurular arttı.”
Peki mantar zehirlenmesi nasıl anlaşılır?
Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da mantarın rengi, kokusu veya tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığının anlaşılamayacağını belirtiyor.
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