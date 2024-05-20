Uzmanlardan Peş Peşe Mantar Zehirlenmesi Uyarıları: Acil Vakalar Artış Gösterdi

Doğada kendi kendine yetişen mantarlar, yağışların ardından çoğaldı. Ancak bu mantarların bilinçsizce tüketilmesi sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Mynet'in aktardığına göre, Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tolga Aydın mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

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