Kirli Ev Daha mı Sağlıklı? Bilim İnsanları Evdeki Mikropların Sağlık Açısından Olumlu Etkilerine İşaret Etti!
Kirli Ev Daha mı Sağlıklı? Bilim İnsanları Evdeki Mikropların Sağlık Açısından Olumlu Etkilerine İşaret Etti!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
Kirli bir evin sağlığınıza iyi geldiğini söylesek, şaşırır mıydınız? Daily Mail'in haberine göre, bilim insanları evdeki mikropların sağlık kalmamıza yardımcı olduğunu söylüyor. Hatta bunun için evlerde bir doz dost bakteri tohumlamak için 'probiyotik mimari' üzerine çalışmalar yapıyor.
İşte, detaylar...
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Yaşadığımız yerin bizi hasta edebileceğine dair ilk kavram, 1983 yılında ortaya çıkmıştı!
Bilim insanlarına göre, evinizdeki mikropların sağlığınızı koruyabileceği yadsınamaz bir gerçek!
Geleceğin iç mekan, mikrobiyom değiştiricisi 'Probiyotik mimari' olabilir!
Bazı uzmanlar evleri inşa etmek için kullanılan malzemeleri faydalı bakterilerle hazırlamanın yolları üzerinde çalışıyorlar.
Chicago Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, her evin farklı bir mikrobiyota sahip olduğu tespit edildi!
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Daily Mail'in haberinde yer alan uzman görüşlerine göre deterjanlar, evdeki 'mikrobiyomu' bozabilir!
Ne dersiniz, biraz dağınıklık ve daha az deterjan kullanımı hayatımızı da kolaylaştırır mı?
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