Kirli Ev Daha mı Sağlıklı? Bilim İnsanları Evdeki Mikropların Sağlık Açısından Olumlu Etkilerine İşaret Etti!

Hasta 'bina sendromu' ilk kez 1983 yılında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanışmıştı. Bu sendrom, baş ağrısı, hırıltı ve göz akıntısı gibi semptomlar eşliğinde genel olarak havalandırma konusunda eksik olan binalarda yaşayan insanlarda görülmüştü.

Modern aydınlatmaların da buna benzer semptomlara neden olduğu biliniyordu. Daily Mail'in haberine göre, bu kez evlerdeki 'mikrobiyomlar' konusunda dikkat çeken bir çalışma bulunuyor.