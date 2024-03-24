Uzmanlar Uyardı: Marketlerden Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Ürünler
Uzmanlar Uyardı: Marketlerden Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Ürünler
Kaynak: https://nypost.com/2024/03/09/lifesty...
Markette belirli ürünlerden kaçınmak, özellikle gıda güvenliğine odaklanan biri için mantıklı bir davranıştır. İşte uzmanların genellikle kaçınılmasını veya dikkatli olunmasını önerdiği dört yaygın ürün:
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1. Çiğ süt:
2. Ham filizler:
3. Önceden kesilmiş ürünler:
4. Sıcak yemek büfeleri:
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