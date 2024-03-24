Uzmanlar Uyardı: Marketlerden Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Ürünler

Çiğ filizler sağlıklı bir seçim gibi görünse de tipik olarak düşük kaliteli et veya kümes hayvanlarıyla ilişkilendirilen E. coli ve salmonella gibi zararlı bakterileri barındırabilirler. Filiz oluşumunun doğası gereği, tohumların tamamen dezenfekte edilmesi zordur ve potansiyel patojenleri bozulmadan bırakır. Ancak bazı filiz yetiştiricileri temizlik ve sanitasyona öncelik vererek kontaminasyon riskini azaltmaktadır. Buna rağmen uzmanlar, gıda kaynaklı hastalık riskinin orta düzeyde olması nedeniyle çiğ filiz tüketimine karşı uyarmaktadır.