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Uzmanlar Uyardı: Marketlerden Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Ürünler

Uzmanlar Uyardı: Marketlerden Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Ürünler

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 08:01

Markette belirli ürünlerden kaçınmak, özellikle gıda güvenliğine odaklanan biri için mantıklı bir davranıştır. İşte uzmanların genellikle kaçınılmasını veya dikkatli olunmasını önerdiği dört yaygın ürün:

Kaynak: https://nypost.com/2024/03/09/lifesty...
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1. Çiğ süt:

1. Çiğ süt:

Çiğ süt, bazı çevrelerde moda olsa da zararlı bakterilerin varlığı nedeniyle önemli sağlık riskleri oluşturmaktadır. Uzmanlar, sütün zararlı bakteriler içerdiğinin tespit edilememesi ve ciddi hastalıklara yol açma potansiyelini gerekçe göstererek sütün tüketilmemesini tavsiye etmektedir. Sağlık açısından faydalı olduğu iddialarına rağmen, çiğ sütün tehlikelerinin bilinen faydalarından daha ağır bastığı konusunda fikir birliği vardır.

2. Ham filizler:

2. Ham filizler:

Çiğ filizler sağlıklı bir seçim gibi görünse de tipik olarak düşük kaliteli et veya kümes hayvanlarıyla ilişkilendirilen E. coli ve salmonella gibi zararlı bakterileri barındırabilirler. Filiz oluşumunun doğası gereği, tohumların tamamen dezenfekte edilmesi zordur ve potansiyel patojenleri bozulmadan bırakır. Ancak bazı filiz yetiştiricileri temizlik ve sanitasyona öncelik vererek kontaminasyon riskini azaltmaktadır. Buna rağmen uzmanlar, gıda kaynaklı hastalık riskinin orta düzeyde olması nedeniyle çiğ filiz tüketimine karşı uyarmaktadır.

3. Önceden kesilmiş ürünler:

3. Önceden kesilmiş ürünler:

Uzmanlar, önceden doğranmış ürünlerin çiğ olarak tüketilmesinin filizlerle benzer mikrobiyal riskler taşıdığı konusunda uyarıyor. Yerinde ürün hazırlamaya yönelik katı düzenlemelerin olmaması, hijyen uygulamalarına ilişkin belirsizlik anlamına gelmektedir. Kesilmiş kavunlar, gözenekli kabukları potansiyel olarak mikroplu su veya hayvan dışkısını emdiği için en yüksek riski oluşturmaktadır. Riskleri azaltmak için, önceden kesilmiş ürünlerin iyice durulanması, soğutulması, hızlı bir şekilde kullanılması ve çiğ tüketilmek yerine pişirilmesi tavsiye edilir.

4. Sıcak yemek büfeleri:

4. Sıcak yemek büfeleri:

Süpermarketlerin sıcak gıda tesislerini değerlendiren uzmanlar, gıda seçiminden ziyade sıcaklık yönetimine öncelik vermektedir. Bakteri üremesini önlemek için ideal sıcaklıklar şunlardır: sıcak gıdalar için 57.2°C (135°F) veya üzeri, soğuk gıdalar için ise 5°C (41°F) veya altı. Yiyecekleri değerlendirmeden önce, uygun sıcaklık bakımını sağlamak için tesisatta dijital bir sıcaklık göstergesi olup olmadığını kontrol edin. Isıtma sisteminden emin değilseniz, bir sıcak yemek barından kaçınmanız tavsiye edilir. Ayrıca kontaminasyon riskini en aza indirmek için paylaşılan servis gereçlerinin güvenliğini de göz önünde bulundurun.

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