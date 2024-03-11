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Sabahları Yataktan Fırlamanızı Sağlayacak 10 Enerji Verici Kahvaltı Tarifi

etiket Sabahları Yataktan Fırlamanızı Sağlayacak 10 Enerji Verici Kahvaltı Tarifi

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 10:04

Alarmı her seferinde 5'er dakika daha erteleme döngüsüne son vermeni sağlayacak, yataktan süper kahraman gibi kalkmana ve iştahla sofraya oturmana yardımcı olacak nefis kahvaltı tarifleriyle karşındayız! 😋

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1. Güne merhaba omleti: Ispanaklı ve Domatesli 🍳

1. Güne merhaba omleti: Ispanaklı ve Domatesli 🍳

'Sabah sabah ıspanak nerden çıktı?' diyenlerden biriysen şaşkınlığını anlıyoruz. Eğer henüz denemediysen yarın sabah 3 yumurta, bir avuç ıspanak ve birkaç cherry domatesi çırpıp karışımı tavada pişir. Üzerine biraz tuz ve karabiber ile istediğin baharatlardan ekle ve sabahları ıspanak yeme konusunu tekrar konuşalım. 😉

2. Şaşırtıcı bir lezzet: Avokadolu Yumurta 🥑

2. Şaşırtıcı bir lezzet: Avokadolu Yumurta 🥑

Hem göze hem de damak tadına hitap eden bu tarif aynı zamanda oldukça kolay. Avokadoları ikiye kesip çekirdeklerini çıkart ve çekirdek yerine içine yumurtaları kır. Önceden 200 santigrat derece sıcaklığa getirdiğin fırında 15 dakika pişir ve sağlıklı kahvaltın hazır! 🤗

3. Meyveli Kinoa Kasesi

3. Meyveli Kinoa Kasesi

Daha önce yıkayıp pişirdiğin kinoayı bir kaseye al ve üzerine muz, yaban mersini, çilek başta olmak üzere sevdiğiniz meyve çeşitlerini ekle. Dilersen yulaf ekleyerek tarifi daha lezzetli ve doyurucu bir hale getirebilirsin. Son olarak, karışımın üzerine bir miktar bal ve sevdiğiniz kuruyemişlerden ekle. Bu tarife tarçının da çok yakıştığını belirtmeden geçmeyelim. 😋

4. Muz ve Yaban Mersini Smoothie

4. Muz ve Yaban Mersini Smoothie

Bir tane muz, bir avuç yaban mersini ve bir yemek kaşığı kadar chia tohumunu bir bardak badem sütüyle birlikte blendera koy ve 1 dakika süreyle yüksek devirde karıştırarak tarifi hazırlamaya başla. 😋

Karışımın yoğunluğuna göre süt ya da malzeme ekleyerek istediğin kıvama getirebilirsin. Malzeme ekleme çıkarma hakkını da saklı tutabilirsin zira küçük değişikliklerle damak tadına en uygun kahvaltıyı hazırlaman çok kolay! 🥤

5. Yeşilin en güzel tonları: Avokado Tost 🥑🍞

5. Yeşilin en güzel tonları: Avokado Tost 🥑🍞

Sağlıklı ve doyurucu olması açısından tam tahıllı ekmek dilimlerini hafifçe kızartarak başlayabilirsin. Ekmeklerin üzerine güzelce ezilmiş avokadoyu ve ince ince dilimlenmiş domatesleri ekle. Tuz ve karabiberi de unutma. İşte enfes ve hızlı kahvaltın hazır! 😋

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6. Anne usulü: Ekmek Pizza 🍅🧀

6. Anne usulü: Ekmek Pizza 🍅🧀

Kaşar peyniri, yumurta, zeytin, biber, ince dilimlenmiş domates ve sevdiğin baharatları ekleyerek bir karışım hazırla. Pizzaya yakışacağını düşündüğün diğer malzemeleri eklemekte tamamen özgürsün.😃 

Daha sonra bu karışımı dünden kalan bol tahıllı bayat ekmeğin üzerine sür ve fırında ya da airfryer ile üstü kızarıncaya kadar pişir. Lezzetli ve doyurucu kahvaltın hazır!

7. Meyveli Chia Puding 🍇🥄

7. Meyveli Chia Puding 🍇🥄

Sabah kahvaltısını pratik hale getirmek için bir gece önceden bir bardak süt içerisine 4 kaşık chia tohumu ekle. Tercihe göre badem sütü de lezzetli bir seçenek olabilir. Sabah olduğunda ise taze meyveleri kesip kaseye ekleyerek tarifi tamamlayabilirsin. 

Bir tutam bal ve biraz kuruyemiş daha aromatik bir lezzet elde etmene yardımcı olacaktır. İşte bol omega-3 içeren ve kolay sindirilen kahvaltın hazır! 😋

8. Kahvaltı Sufle 🧁

8. Kahvaltı Sufle 🧁

'Kahvaltıda sufle mi yenir?' diye soruyorsan işte senin için enteresan bir tarif daha!

Öncelikle istediğin ölçüde kırmızı biberi ve maydonozu ince ince doğra. Daha sonra bir kaba 2 yumurta, 2 kaşık krema ve doğradığın biber maydonoz karışımını ekleyerek güzelce çırp. Bu karışımı küçük seramik kaselere bölerek kaselerin yarısına kadar doldur. Son olarak 200 santigrat derece sıcaklıkta fırınla ve kabarmasını bekle. İşte kahvaltın hazır! 😋

9. Kahve ve kahvaltı bir arada: Muzlu Kahveli Smoothie 🍯🍌

9. Kahve ve kahvaltı bir arada: Muzlu Kahveli Smoothie 🍯🍌

Eğer kahve içmeden ayılamayanlardan biriysen işte senin için eşi benzeri olmayan bir kahvaltılık! 

Bir önceki akşamdan bir bardak kahveyi buz kabına koyup donmaya bırak. Sabah uyandığında 2 adet muz, 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi, yarım bardak süt ve yarım bardak yoğurdu blendera koy. Buz haline gelmiş kahveleri de ekle ve iyice karıştır. İşte sana doyurucu ve lezzetli bir kahvaltılık! 😋

10. Bol peynir ve zeytinli: Akdeniz Salatası 🧀🫒

10. Bol peynir ve zeytinli: Akdeniz Salatası 🧀🫒

Sabahları enerjik uyanmanı sağlayacak, gün içinde sağlıklı ve tok hissetmene yardımcı olacak kahvaltılar arasında elbette salatanın yeri büyük!

Bu enfes akdeniz lezzeti için öncelikle küp küp doğradığın zeytin, peynir, domates ve salatalıkları karıştır. Üzerine zeytinyağı, limon suyu ve kuru nane ekleyip bir tur daha karıştır. İşte senin için hem hafif hem de doyurucu bir kahvaltı sofrası! 😋

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