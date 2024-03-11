Sabahları Yataktan Fırlamanızı Sağlayacak 10 Enerji Verici Kahvaltı Tarifi
Sabahları Yataktan Fırlamanızı Sağlayacak 10 Enerji Verici Kahvaltı Tarifi
Alarmı her seferinde 5'er dakika daha erteleme döngüsüne son vermeni sağlayacak, yataktan süper kahraman gibi kalkmana ve iştahla sofraya oturmana yardımcı olacak nefis kahvaltı tarifleriyle karşındayız! 😋
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1. Güne merhaba omleti: Ispanaklı ve Domatesli 🍳
2. Şaşırtıcı bir lezzet: Avokadolu Yumurta 🥑
3. Meyveli Kinoa Kasesi
4. Muz ve Yaban Mersini Smoothie
5. Yeşilin en güzel tonları: Avokado Tost 🥑🍞
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6. Anne usulü: Ekmek Pizza 🍅🧀
7. Meyveli Chia Puding 🍇🥄
8. Kahvaltı Sufle 🧁
9. Kahve ve kahvaltı bir arada: Muzlu Kahveli Smoothie 🍯🍌
10. Bol peynir ve zeytinli: Akdeniz Salatası 🧀🫒
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