Sabahları Yataktan Fırlamanızı Sağlayacak 10 Enerji Verici Kahvaltı Tarifi

Bir tane muz, bir avuç yaban mersini ve bir yemek kaşığı kadar chia tohumunu bir bardak badem sütüyle birlikte blendera koy ve 1 dakika süreyle yüksek devirde karıştırarak tarifi hazırlamaya başla. 😋

Karışımın yoğunluğuna göre süt ya da malzeme ekleyerek istediğin kıvama getirebilirsin. Malzeme ekleme çıkarma hakkını da saklı tutabilirsin zira küçük değişikliklerle damak tadına en uygun kahvaltıyı hazırlaman çok kolay! 🥤