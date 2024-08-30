Uzmanından Tahmin: Yıl Sonunda Gram Altın ve Dolar Fiyatları Ne Olur?

Dolar fiyatında bir sıkışma olduğunu belirten Baydar, kurda yükseliş olmasına rağmen gün içi kapanışlarda düşüş yaşandığına dikkat çekiyor. Orta vadeli göstergelerin tutarsız olduğunu belirtirken, yıl sonu tahmini için ise erken olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, Merkez Bankası gibi dövizde alıcılı olan kurumlar azalırsa yıl sonunda doların 33.18 TL olacağı tahmini de yer alıyor.