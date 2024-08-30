Uzmanından Tahmin: Yıl Sonunda Gram Altın ve Dolar Fiyatları Ne Olur?
Uzmanından Tahmin: Yıl Sonunda Gram Altın ve Dolar Fiyatları Ne Olur?
Eylül ayının gelmesi ve 2025 yılının yaklaşmasıyla, vatandaşlar piyasadaki son durumu araştırmaya başladı. 'Yıl sonunda altın fiyatları ne olur?' sorusu araştırılmaya devam ederken bir tahmin Ekonomist Hikmet Baydar'dan geldi. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Hikmet Baydar, yıl sonu gram altın ve dolar tahminlerini açıkladı.
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Kaynak: Milliyet
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2025 yılının yaklaşmasıyla, vatandaşlar yıl sonu altın ve dolar fiyatlarını araştırıyor.
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Ekonomist Hikmet Baydar, yıl sonu altın ve dolar tahminlerini Milliyet'e açıkladı.
Hikmet Baydar, borsada 10415 puan ile 10117 puan aralığında bir dalgalanma yaşandığını belirterek bu bölgede bir boşluk olduğunu ve bu boşluğun dolma ihtimalinin yüksek olduğunun altını çiziyor.
"Gram altında yeniden 2800 lira seviyeleri görülebilir."
Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
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Uzman değil sıradan vatandaşım. Dolar yılbaşında 50 TL yı aşacaktır. Zaten şimdi olması gereken rakamdır.