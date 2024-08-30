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Uzmanından Tahmin: Yıl Sonunda Gram Altın ve Dolar Fiyatları Ne Olur?

Uzmanından Tahmin: Yıl Sonunda Gram Altın ve Dolar Fiyatları Ne Olur?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.08.2024 - 21:21

Eylül ayının gelmesi ve 2025 yılının yaklaşmasıyla, vatandaşlar piyasadaki son durumu araştırmaya başladı. 'Yıl sonunda altın fiyatları ne olur?' sorusu araştırılmaya devam ederken bir tahmin Ekonomist Hikmet Baydar'dan geldi. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Hikmet Baydar, yıl sonu gram altın ve dolar tahminlerini açıkladı.

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Kaynak: Milliyet

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2025 yılının yaklaşmasıyla, vatandaşlar yıl sonu altın ve dolar fiyatlarını araştırıyor.

2025 yılının yaklaşmasıyla, vatandaşlar yıl sonu altın ve dolar fiyatlarını araştırıyor.

Yatırımcılar, 2024 yılı sonlarında gram altın, dolar ve borsada nasıl bir değişim olacağını, yıl sonunda altının ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Bu dönemde, ekonomistlerin yorumları da dikkat çekiyor.

Ekonomist Hikmet Baydar, yıl sonu altın ve dolar tahminlerini Milliyet'e açıkladı.

Ekonomist Hikmet Baydar, yıl sonu altın ve dolar tahminlerini Milliyet'e açıkladı.

Borsa'da Temmuz ayının sonlarından beri düşüş devam ederken son günlerde altın fiyatlarında artış yaşanıyor. 

Öte yandan dolar/TL'de 34'ün üzerindeki fiyatlamalar devam ederken 'dolar ne kadar olacak?' sorusunun cevabı da merak ediliyor.

Hikmet Baydar, borsada 10415 puan ile 10117 puan aralığında bir dalgalanma yaşandığını belirterek bu bölgede bir boşluk olduğunu ve bu boşluğun dolma ihtimalinin yüksek olduğunun altını çiziyor.

Hikmet Baydar, borsada 10415 puan ile 10117 puan aralığında bir dalgalanma yaşandığını belirterek bu bölgede bir boşluk olduğunu ve bu boşluğun dolma ihtimalinin yüksek olduğunun altını çiziyor.

Ayrıca 9 bin 733 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunun altını çizen Baydar, bu desteğin kırılmayacağını öngördüğünü belirtiyor.

"Gram altında yeniden 2800 lira seviyeleri görülebilir."

"Gram altında yeniden 2800 lira seviyeleri görülebilir."

Gram altının 2760'lardaki fiyatlarında bir kararsızlık olduğunu belirten Baydar, ons altının yukarı hareketinin etkisinin görülebileceğini belirtiyor. 

Yurt dışına bağlı yukarı yönlü hareket görülebileceğini söyleyen Baydar, 'yıl sonunda gram altın ne kadar olur?' sorusunu ise 'yıl sonunda gram altında 3.000 TL seviyelerinin görülme ihtimali yüksek.' diyerek cevaplıyor.

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Dolar fiyatında bir sıkışma olduğunu belirten Baydar, kurda yükseliş olmasına rağmen gün içi kapanışlarda düşüş yaşandığına dikkat çekiyor. Orta vadeli göstergelerin tutarsız olduğunu belirtirken, yıl sonu tahmini için ise erken olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, Merkez Bankası gibi dövizde alıcılı olan kurumlar azalırsa yıl sonunda doların 33.18 TL olacağı tahmini de yer alıyor.

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ekrem yerke

Uzman değil sıradan vatandaşım. Dolar yılbaşında 50 TL yı aşacaktır. Zaten şimdi olması gereken rakamdır.