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Uygulamadan Tanıştığı Erkekleri Binlerce Dolar Dolandıran Kadın Ülkeden Kaçarken Yakalandı

Uygulamadan Tanıştığı Erkekleri Binlerce Dolar Dolandıran Kadın Ülkeden Kaçarken Yakalandı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
07.03.2024 - 15:12

Kolombiya'da bir kadın, randevu uygulamalarından kandırdığı kişileri dolandırma suçuyla tutuklandı. 25 yaşındaki Paola Parra Medellin'deki Jose Maria Cordoba Uluslararası Havalimanı'ndan Dominik Cumhuriyeti'ne gitmek üzereyken yakalandı. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
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Etrafınızdaki çoğu kişi, günümüzün popüler randevu uygulamalarını kullanıyor. 'La Pretty' lakaplı Kolombiyalı bir kadının dolandırıcılık hikayesi hepimizi afallattı.

Etrafınızdaki çoğu kişi, günümüzün popüler randevu uygulamalarını kullanıyor. 'La Pretty' lakaplı Kolombiyalı bir kadının dolandırıcılık hikayesi hepimizi afallattı.

25 yaşındaki Paola Parra, erkekleri baştan çıkararak bir ağ kurdu ve tanıştığı erkekleri dolandırdı.

Paola Parra, Medellin'deki José María Córdoba Uluslararası Havalimanı'nda Dominik Cumhuriyeti'ne giden bir uçağa binmek üzereyken gözaltına alındı.

Paola Parra, Medellin'deki José María Córdoba Uluslararası Havalimanı'nda Dominik Cumhuriyeti'ne giden bir uçağa binmek üzereyken gözaltına alındı.

Polisler; Parra'nın 23 bin dolardan fazla kripto, 650 dolar nakit, banka kartları, değerli eşyaları çalmak için uygulamadan tanıştığı adama yasaklı madde verdiğini açıkladı.

Açıklamanın ardından Parra'nın tutuklanması için Interpol Kırmızı Bülteni çıkarıldı. İddia edilen hırsızlık tarihi Kolombiyalı yetkililer tarafından verilmedi ancak Facebook sayfasındaki gönderiler Nisan 2023'te São Paulo ve Rio de Janeiro'da olduğunu gösteriyor.

Açıklamanın ardından Parra'nın tutuklanması için Interpol Kırmızı Bülteni çıkarıldı. İddia edilen hırsızlık tarihi Kolombiyalı yetkililer tarafından verilmedi ancak Facebook sayfasındaki gönderiler Nisan 2023'te São Paulo ve Rio de Janeiro'da olduğunu gösteriyor.

Parra'nın geçmişte Dominik Cumhuriyeti'ndeki kurbanları da hedef aldığı ortaya çıktı. Şu an ise Parra'nın suçlarından dolayı kurbanlardan birinin hayatını kaybedip kaybetmediği araştırılıyor. Medellin Belediye Başkanı Federico Gutiérrez geçtiğimiz hafta, arkadaşlık uygulamalarının yabancı ziyaretçilerin tehlikede olduklarını hissetmeleri halinde yetkilileri bilgilendirmeleri gerektiğini açıkladı.

Elçilikten yapılan açıklamada ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Kolombiya genelinde devam eden suç tehdidini hatırlattı.

Elçilikten yapılan açıklamada ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Kolombiya genelinde devam eden suç tehdidini hatırlattı.

Son zamanlarda, silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen soygunlar, turistlerin ve göçmen topluluğunun uğrak yeri olan popüler Bogota restoranlarında, ve kafelerinde meydana geliyor.

Ocak ayında Bogota'daki büyükelçilik arkadaşlık uygulamalarının kullanımı konusunda bir uyarı yayınladı.

Ocak ayında Bogota'daki büyükelçilik arkadaşlık uygulamalarının kullanımı konusunda bir uyarı yayınladı.

Büyükelçilik ayrıca, vatandaşlarının ülkede tanıştıkları kişilerle bir otel ya da eve gitmeleri durumunda önlem almaları konusunda da uyardı. 'Lütfen eşleşmelerinizi incelemeyi, halka açık yerlerde buluşmayı ve planlarınızı güvendiğiniz kişilerle paylaşmayı unutmayın' denildi. Geçen yılın 30 ölüm vakasının rapor edilmesinin ardından 2024 yılının ilk iki ayında Medellin'de en az 13 turist hayatını kaybetti.

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