Uygulamadan Tanıştığı Erkekleri Binlerce Dolar Dolandıran Kadın Ülkeden Kaçarken Yakalandı
Uygulamadan Tanıştığı Erkekleri Binlerce Dolar Dolandıran Kadın Ülkeden Kaçarken Yakalandı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Kolombiya'da bir kadın, randevu uygulamalarından kandırdığı kişileri dolandırma suçuyla tutuklandı. 25 yaşındaki Paola Parra Medellin'deki Jose Maria Cordoba Uluslararası Havalimanı'ndan Dominik Cumhuriyeti'ne gitmek üzereyken yakalandı. Detaylar...👇
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Etrafınızdaki çoğu kişi, günümüzün popüler randevu uygulamalarını kullanıyor. 'La Pretty' lakaplı Kolombiyalı bir kadının dolandırıcılık hikayesi hepimizi afallattı.
Paola Parra, Medellin'deki José María Córdoba Uluslararası Havalimanı'nda Dominik Cumhuriyeti'ne giden bir uçağa binmek üzereyken gözaltına alındı.
Açıklamanın ardından Parra'nın tutuklanması için Interpol Kırmızı Bülteni çıkarıldı. İddia edilen hırsızlık tarihi Kolombiyalı yetkililer tarafından verilmedi ancak Facebook sayfasındaki gönderiler Nisan 2023'te São Paulo ve Rio de Janeiro'da olduğunu gösteriyor.
Elçilikten yapılan açıklamada ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Kolombiya genelinde devam eden suç tehdidini hatırlattı.
Ocak ayında Bogota'daki büyükelçilik arkadaşlık uygulamalarının kullanımı konusunda bir uyarı yayınladı.
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