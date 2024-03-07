Uygulamadan Tanıştığı Erkekleri Binlerce Dolar Dolandıran Kadın Ülkeden Kaçarken Yakalandı

Büyükelçilik ayrıca, vatandaşlarının ülkede tanıştıkları kişilerle bir otel ya da eve gitmeleri durumunda önlem almaları konusunda da uyardı. 'Lütfen eşleşmelerinizi incelemeyi, halka açık yerlerde buluşmayı ve planlarınızı güvendiğiniz kişilerle paylaşmayı unutmayın' denildi. Geçen yılın 30 ölüm vakasının rapor edilmesinin ardından 2024 yılının ilk iki ayında Medellin'de en az 13 turist hayatını kaybetti.