Lazere Gelen Müşteriler Üzerinden Yapılan Skandal Sahtekarlık Midenizi Kaldıracak!
Lazere Gelen Müşteriler Üzerinden Yapılan Skandal Sahtekarlık Midenizi Kaldıracak!
TikTok'ta bir güzellik uzmanı lazer epilasyona gelen müşterilerden kar elde etmek için yapılan hijyen kurallarını yerle bir eden o sahtekarlığı anlattı.
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TikTok'ta lazer epilasyon hakkında bilgilendirme videoları çeken bir kullanıcı, hayatımızın şokunu yaşattı.
Kendisine gelen kullanıcı yorumlarını paylaşan güzellik uzmanı, bir hastasının şikayeti hakkında konuştu.
Videolarına daha önce lazere giden bir kadın, "Bacak aramda yaralar çıktı. Kaşıntı ile birlikte bu yaralar iltihaplandı" diye yazdı.
Kadının iç bacaklarında çıkan bu yaralar lazerdendir, diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sebebini duyunca allak bullak olacaksınız!
Güzellik uzmanı bu yaraların büyük ihtimalle lazer öncesi sürülen jelden kaynaklı olabileceğini söyledi. Bazı işletmelerde yapılan o korkunç hileyi anlattı.
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Daha önce çalıştığı bir yerde gelen şikayetler üzerine ortaya çıkan gerçeği anlatırken "Çok kötü bir şey biliyorum ama yapıyorlar" diyebildi.
Meğer bazı yerlerde önceki müşteride kullanılan jel spatula ile alınıp kovalara biriktiriliyormuş. Gerisi tahmin ettiğiniz gibi!
Müşterilerde kullanıldıktan sonra kovalarda toplanan jeller diğer müşterilerin vücuduna da sürülmeye devam ediyormuş. Amaç kar elde etmek!
Kullanıcılardan gelen yorumlar da ürkütücüydü👇🏻
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