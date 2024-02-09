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Usta Aramak Yerine Tadilatları Kendiniz Halledebilmeniz İçin Evinizde Bulunması Gereken Ürünler

etiket Usta Aramak Yerine Tadilatları Kendiniz Halledebilmeniz İçin Evinizde Bulunması Gereken Ürünler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 15:09

Her evin zaman zaman bakım ve onarım gereksinimi doğar. Bu süreçte profesyonel yardım almak yerine, minik ya da orta ölçekli tadilat işlerini bizzat gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemleri başarıyla tamamlamak adına, evinizde bulundurmanız gereken bazı temel aletler var, sizin için bu ürünleri bir araya getirdik. Dilerseniz, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 09.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Şarjlı matkap, evdeki çeşitli tadilat işlemleri için vazgeçilmez bir araçtır.

1. Şarjlı matkap, evdeki çeşitli tadilat işlemleri için vazgeçilmez bir araçtır.

Kendi işlerinizi halletmek için ihtiyacınız olan en önemli araçlardan biri şarjlı matkap. Duvar delme ve mobilya montajı gibi çeşitli işlemleri kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlayacak bu ürün, genel tamirat işlemleri için de oldukça kullanışlı. Tadilat ve tamirat işlerini sizin için çok daha basit ve hızlı hale getirecek Bosch markasına ait olan bu model tam ömürlük. Buradan ulaşabilirsiniz

Teknik özellikler:

  • Akü voltajı / kapasite: 12 V / 2,0 Ah

  • Boştaki devir sayısı (1. vites, 2. vites): 0–400 / 0–1.500

  • Maks. tork: 30 nm

  • Yumuşak / sert vidalama uygulamaları için maks. tork: 18 / 30 nm

  • Çelikte delme çapı: 8 mm

  • Ahşapta delme çapı: 20 mm

  • Maks. vidalama çapı: 6 mm

  • Şarj cihazı: GAL 1210 CV

  • Şarj süresi: 110 dakika

  • Akü ile ağırlık: 1 kg

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2. Pense, hem elektrik hem de su tesisatı işlerinde vazgeçilmez bir malzemedir.

2. Pense, hem elektrik hem de su tesisatı işlerinde vazgeçilmez bir malzemedir.

Tamirat ve bakım işlerinde de sıklıkla başvurulan bir yardımcıdır. Elektrik tesisatında kabloların bağlanması, su tesisatında boruların sıkıştırılması gibi işlemlerde pense, işleri kolaylaştırır ve hızlandırır. Bir çivi çekmek ya da bir vida sıkmak gibi basit işlerden, daha karmaşık tamirat işlemlerine kadar pense, her türlü durumda yardımcı olur. Bu nedenle pense, her türlü tamirat ve bakım işinde olmazsa olmaz bir araçtır.

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3. Tornavida seti, evde işinize çok yarayacak.

3. Tornavida seti, evde işinize çok yarayacak.

Özellikle mobilya montajı ve elektrik işlerinde sıklıkla kullanılan tornavidalar mutlaka evinizde yer almalı. KAHEIGN markasının 10 parçadan oluşan manyetik tornavida seti, bu alanda öne çıkan bir ürün. İşlenmiş ve yüksek sertlikte olan bu set, korozyona karşı dirençlidir ve kolay kolay aşınmaz. Deformasyona uğramaz ve kırılmaz. Üstelik uçları, siyah kaplama oksit ile kaplanmıştır ki bu da onları daha dayanıklı kılar. Bu yüzden, bu tornavida seti, uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım sunan bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

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4. Çekiç, çivi çakma gibi işlemlerde vazgeçilmez bir hırdavat malzemesi.

4. Çekiç, çivi çakma gibi işlemlerde vazgeçilmez bir hırdavat malzemesi.

Çekiç, sadece çivi çakmakla sınırlı olmayıp, nesneleri düzleştirmek veya ezmek gibi çeşitli işlemlerde de kullanılır. Çekiç kullanarak duvarınıza çerçeve asabilir veya çıkıntı yapan çivileri çıkarabilirsiniz. BLOSTM Pençe Çekiç Seti, dayanıklı dövme çelikten yapılmış. Ev ve ofislerde kendin yap projelerinde kullanılmak üzere tasarlanan bu set mutlaka evinizde bulunmalı.

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5. Ölçüm yapmak için kullanılan araçlar arasında metre ön plana çıkar.

5. Ölçüm yapmak için kullanılan araçlar arasında metre ön plana çıkar.

Yeni eşya alımlarınızda önceden ölçüm yapmanıza yardımcı olan metre; yeni bir perde almayı düşünüyorsanız, pencerenizin ölçülerini alabilir. Hatta yeni bir koltuk almayı planlıyorsanız, odanızın boyutlarına göre yerleştirme kararı verebilirsiniz. Ayrıca, beyaz eşyalarınızı yerleştireceğiniz alanların boyutlarını belirlemek için de bu ölçüm araçlarını kullanabilirsiniz. Stanley 130497 Şerit Metre, bu tür ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir seçenek.

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6. Kontrol kalemi, hırdavat dünyasının vazgeçilmez bir parçası ve sağlığınız için harika.

6. Kontrol kalemi, hırdavat dünyasının vazgeçilmez bir parçası ve sağlığınız için harika.

Tornavida uçlu bir kalem formunda tasarlanmış olan bu araç, içerisinde minik bir lamba barındırır. Prizler, duylar ve genel elektrik hattı üzerinde elektriğin var olup olmadığını ya da herhangi bir kaçak durumunun olup olmadığını bu lamba sayesinde tespit eder. Kalem, elektrik fazına temas ettiğinde içerisindeki lamba yanar ve bu, elektriğin var olduğunu gösterir. Kontrol kalemi, içi iletken, dışı ise kullanıcı güvenliği için yalıtkan bir malzeme ile kaplıdır. Bu basit ama etkili alet, ev içi elektrik işlerinin çözümünde büyük bir yardımcı. Vigor V1138, bu tür bir gerilim kontrol cihazıdır ve oldukça uygun fiyatlı buradan inceleyebilirsiniz

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7. Evlerimizdeki birçok eşyanın birleşiminde hayati bir rol oynayan vidaların ne zaman lazım olacağı belli olmaz.

7. Evlerimizdeki birçok eşyanın birleşiminde hayati bir rol oynayan vidaların ne zaman lazım olacağı belli olmaz.

Mobilya sektörünün en kritik hırdavat unsurları arasında yer alan vidalar, bir evde bulunması gerekenler listesinde üst sıralarda yer alır. Bu 500 parçalık küçük vida seti, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeker. Standart çapraz yuvalı onarım vida seti, eşit kuvvet dağılımı ile kolay kilitleme ve kaymazlık özelliği sunar. Sette, farklı ihtiyaçları karşılayabilecek 18 farklı boyutta toplam 500 minyatür vida bulunmaktadır. Pratik bir kullanım sunan bu vida seti, düzenli ve taşınabilir bir plastik kutuda paketlenmiş.

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8. İngiliz anahtarı genellikle somun ve cıvataları sıkıp gevşetmek amacıyla kullanılır.

8. İngiliz anahtarı genellikle somun ve cıvataları sıkıp gevşetmek amacıyla kullanılır.

Ayrıca kurbağacık anahtar veya somun anahtarı gibi isimlerle de anılır. İhtiyaçlarınıza en uygun boyutu seçerek işlerinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. WORKPRO'nun ayarlanabilir tek ağızlı İngiliz anahtarı seti, bu konuda size yardımcı olabilir. Krom vanadyum çelikten üretilmiş ve kauçuk saplı olan bu set, 150, 200, 250 mm boyutlarında 3 parçadan oluşmakta. Burada

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9. Bu silikon tabancası sayesinde silikon istenilen yüzeye uygulanarak çeşitli tamir ve yapıştırma işlemleri kolayca gerçekleştirilir.

9. Bu silikon tabancası sayesinde silikon istenilen yüzeye uygulanarak çeşitli tamir ve yapıştırma işlemleri kolayca gerçekleştirilir.

Kullanımı son derece basittir; silikon mumu tabancaya yerleştirilir, bir süre ısınması beklenir ve ardından tetiğe basılarak eriyen silikon çıkarılır. Silikon tabancası, parçaların yapıştırılması, tezgah, cam kenar ve lavabo tamirleri, kapı aralıklarında ses ve ısı yalıtımı sağlama, hobi amaçlı aksesuar yapımı gibi pek çok alanda kullanılır. Rolson ‎60990 Silikon Tabancası, mutlaka evinizde olmalı.

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10. Merdivenler, evinizdeki çeşitli görevleri yerine getirirken yardımınıza koşar.

10. Merdivenler, evinizdeki çeşitli görevleri yerine getirirken yardımınıza koşar.

Ampullerin yerine konulması, perdelerin asılması veya dolapların üstüne eşyaların yerleştirilmesi gibi işlemler, bir merdiven yardımıyla daha kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Özellikle Eurostep Leo'nun 3+1 basamaklı metal merdiveni, bu tür işlemler için ideal bir seçenektir. Bu merdiven, hem kullanışlılığı hem de sağlamlığı ile dikkat çekiyor.

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11. El feneri, her evin olmazsa olmazları arasında yer alır.

11. El feneri, her evin olmazsa olmazları arasında yer alır.

İster pil ile çalışan modelleri isterse de şarj edilebilir olanları, karanlıkta yol gösterici bir ışık kaynağıdır. Elektrik kesintilerinde veya enerjinin bulunmadığı alanlarda hayati bir öneme sahip olabilir. Bu nedenle, evinizde mutlaka bir el feneri bulundurmanız önerilir. Özellikle Taktikal Led USB ŞARJLI Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri, hem kullanışlılığı hem de uygun fiyatıyla dikkat çeker. Sadece 101 TL karşılığında bu faydalı ürüne sahip olabilirsiniz. Burada

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12. Maket bıçağını da unutmamak lazım.

12. Maket bıçağını da unutmamak lazım.

Stanley 0/10/425 Dynagrip Ayarlı Maket Bıçakları, çok fonksiyonlu bir alet olarak öne çıkar. Kutu açmadan halı kesmeye, boya kazımadan ahşap tıraşlamaya kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Alışveriş yaparken, kauçuk saplı ve yüksek kaliteli bir modeli tercih etmeniz önemlidir. Bu sayede hem kullanım kolaylığı hem de dayanıklılık elde edersiniz. Stanley'nin bu üstün modeli, işlerinizi kolaylaştırmak için ideal bir seçim olacak.

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