Ünlü Oyuncuların Hangilerinin Sınıf Arkadaşı Olduğunu Bakalım Tahmin Edebilecek misiniz?
Ünlü Oyuncuların Hangilerinin Sınıf Arkadaşı Olduğunu Bakalım Tahmin Edebilecek misiniz?
Ünlü oyuncuların hangilerinin sınıf arkadaşı olduğunu sizler için YouTube kanalımızda tahmin etmeye çalıştık. Kimi liseden, kimiyse üniversiteden sınıf arkadaşıydı. Gelin detaylara geçelim.
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Birce Akalay, Hazal Kaya, Aslı Enver, Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler yer alıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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