onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü Oyuncuların Hangilerinin Sınıf Arkadaşı Olduğunu Bakalım Tahmin Edebilecek misiniz?

Ünlü Oyuncuların Hangilerinin Sınıf Arkadaşı Olduğunu Bakalım Tahmin Edebilecek misiniz?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.01.2025 - 19:14

Ünlü oyuncuların hangilerinin sınıf arkadaşı olduğunu sizler için YouTube kanalımızda tahmin etmeye çalıştık. Kimi liseden, kimiyse üniversiteden sınıf arkadaşıydı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birce Akalay, Hazal Kaya, Aslı Enver, Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler yer alıyordu.

Birce Akalay, Hazal Kaya, Aslı Enver, Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler yer alıyordu.

Bir de sizlerden tahminleri alalım! 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın