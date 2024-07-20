Ünlü İş İnsanı Denizde Fenalaşmıştı: Yasin Tokat Hastanede Hayatını Kaybetti
Ünlü İş İnsanı Denizde Fenalaşmıştı: Yasin Tokat Hastanede Hayatını Kaybetti
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Denizlili iş adamı Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil beldesinde yüzdüğü esnada kalp krizi geçirdi.
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Tokat'ın fenalaştığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat, buradaki müdahalelerin ardından Söke Devlet Hastanesine nakil edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tokat'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
İş insanı Yasin Tokat, Denizli'nin Güney ilçesinde faaliyet gösteren dünyaca ünlü Pamukkale Şarapları'nın kurucusuydu.
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