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Ünlü İş İnsanı Denizde Fenalaşmıştı: Yasin Tokat Hastanede Hayatını Kaybetti

Ünlü İş İnsanı Denizde Fenalaşmıştı: Yasin Tokat Hastanede Hayatını Kaybetti

Denizli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.07.2024 - 13:17

Pamukkale Şarapları'nın kurucusu olan Denizlili iş insanı Yasin Tokat, İzmir Kuşadası’nda yaptığı tatil sırada denizde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve hastaneye kaldırılan Tokat, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

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Denizlili iş adamı Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil beldesinde yüzdüğü esnada kalp krizi geçirdi.

Denizlili iş adamı Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil beldesinde yüzdüğü esnada kalp krizi geçirdi.

Tokat'ın fenalaştığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat, buradaki müdahalelerin ardından Söke Devlet Hastanesine nakil edildi.

Tokat'ın fenalaştığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat, buradaki müdahalelerin ardından Söke Devlet Hastanesine nakil edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tokat'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tokat'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İş insanı Yasin Tokat, Denizli'nin Güney ilçesinde faaliyet gösteren dünyaca ünlü Pamukkale Şarapları'nın kurucusuydu.

İş insanı Yasin Tokat, Denizli'nin Güney ilçesinde faaliyet gösteren dünyaca ünlü Pamukkale Şarapları'nın kurucusuydu.

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