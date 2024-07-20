Ünlü İş İnsanı Denizde Fenalaşmıştı: Yasin Tokat Hastanede Hayatını Kaybetti

Pamukkale Şarapları'nın kurucusu olan Denizlili iş insanı Yasin Tokat, İzmir Kuşadası’nda yaptığı tatil sırada denizde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve hastaneye kaldırılan Tokat, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.