Ümit Özdağ İçin Cezaevi Önünde Kurulan Çadır Yıkıldı: "Tünel Kazılabilir"
Ümit Özdağ İçin Cezaevi Önünde Kurulan Çadır Yıkıldı: "Tünel Kazılabilir"
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanmış ve İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne konulmuştu. Özdağ’ın tutuklanmasına tepki gösteren partililer, Silivri Cezaevi önünde çadır kurmuştu. Zafer Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu, cezaevi önünde kurulan çadırın “Tünel kazılarak Ümit Özdağ kaçırılabilir” gerekçesiyle yıkıldığını açıkladı.
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Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ, Ankara’da gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilmiş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
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Mahkeme, Özdağ’ın tutuklanması gerekçesi için sosyal medya paylaşımlarını göstermişti.
Zafer Partililer, Ümit Özdağ’ın tutuklanması sonrasında Silivri Cezaevi önünde çadır kurmuştu.
Zafer Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu, kurdukları çadırın İstanbul Valiliği tarafından "çadırın altından tünel kazarak Ümit Özdağ'ı kaçırabileceğimiz gerekçesiyle" kaldırıldığını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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