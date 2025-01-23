Savaş Özdağ Kimdir? Ümit Özdağ'ın Kardeşi Savaş Özdağ Hakkında Merak Edilenler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’da yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınıp ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçundan tutuklanmıştı. Tek endişesinin Kaşif Kozinoğlu gibi suikasta uğramak olduğunu söyleyen Özdağ'ın o sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ümit Özdağ ile görüşen kardeşi Prof. Dr. Savaş Özdağ, Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. Cezaevi yönetiminin suikast ihtimaline karşı tedbir aldığını söyleyen Savaş Özdağ'ın bu açıklaması da gündem oldu.

Kaynak