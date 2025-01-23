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Savaş Özdağ Kimdir? Ümit Özdağ'ın Kardeşi Savaş Özdağ Hakkında Merak Edilenler

Savaş Özdağ Kimdir? Ümit Özdağ'ın Kardeşi Savaş Özdağ Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 12:10

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kardeşi Prof. Dr. Savaş Özdağ, cezaevi yönetiminin suikast ihtimaline karşı önlem aldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Savaş Özdağ'ın hayatı ve biyografisini araştırmaya başladı.

Peki, Savaş Özdağ kimdir, mesleği ne? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Savaş Özdağ Kimdir?

Savaş Özdağ Kimdir?

Dr. Mehmet Savaş Özdağ, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukatlık kariyerine adım attı. Yüksek lisans eğitimini 1990 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayan Özdağ, ''Türk Hukuku’nda İdarenin Objektif Sorumluluğu'' başlıklı tezini sundu. 

Doktora çalışmalarına ise 1994 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladı ve 2001 yılında sunduğu tezle doktorasını tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de hukuk alanında tamamlayan Özdağ, ceza hukuku, kamu hukuku ve propaganda suçları üzerine uzmanlaştı. 

1988'den bu yana avukatlık yapan Özdağ, aynı zamanda KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Bunun yanı sıra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kardeşi olarak biliniyor.

Savaş Özdağ Meslek Hayatı

Savaş Özdağ Meslek Hayatı

1988 yılından beri avukat olarak çalışan Prof. Dr. Mehmet Savaş Özdağ, aynı zamanda akademik alanda da çalışmalarına devam ediyor. Özdağ, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Hukuk alanında önemli çalışmaları bulunan isim, özellikle propaganda suçları, ceza hukuku ve kamu hukuku üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.

Savaş Özdağ, Ümit Özdağ ile İlgili Ne Dedi?

Savaş Özdağ, Ümit Özdağ ile İlgili Ne Dedi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’da yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınıp ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçundan tutuklanmıştı. Tek endişesinin Kaşif Kozinoğlu gibi suikasta uğramak olduğunu söyleyen Özdağ'ın o sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ümit Özdağ ile görüşen kardeşi Prof. Dr. Savaş Özdağ, Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. Cezaevi yönetiminin suikast ihtimaline karşı tedbir aldığını söyleyen Savaş Özdağ'ın bu açıklaması da gündem oldu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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