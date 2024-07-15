Ülkelerinin Finali Kaybetmesine Öfkelenen İngilizler Marmaris'i Birbirine Kattı

İngiltere geçtiğimiz gün oynanan EURO 2024 final maçına büyük ümitlerle çıktı. Favori İspanya karşısında yıllardır kazanamadıkları kupayı futbolun beşiğine getirme hayalleri suya düştü. Final maçının ardından özellikle Marmaris gibi İngiliz nüfusunun yüksek olduğu yerlerde öfkeyle çevreye zarar verdiler.
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İspanya'nın 2-1'lik skorla kupayı aldığı maçta İngilizler hayal kırıklığına uğradı. Sadece İngiltere değil ülkemizde de büyük bir öfke açığa çıktı.
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İşte o görüntüler 📹
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