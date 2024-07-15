Ülkelerinin Finali Kaybetmesine Öfkelenen İngilizler Marmaris'i Birbirine Kattı

Her Koşulda Birbirlerine Destek Olan İkiz Kardeşlerin Gülümseten Diyaloğu

Bahiste Bir Günde 50 Bin Lira Kaybeden Şahıs Oyun Oynadığı Büfeyi Kurşunladı

Günlerdir Söndürülemiyor: Aydın, Söke’de Bir Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

Zenginliğin Seviyelerini Sıralayan Genç Kadın: "Sadece Parayla Değil Kendinize En İyiyi Vermekle Alakalı"