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UEFA’nın Merih Demiral’a Verdiği 2 Maç Men Cezasında İlginç Detay: Ceza İçin CAS’a İtiraz Yapılamayacak!

UEFA’nın Merih Demiral’a Verdiği 2 Maç Men Cezasında İlginç Detay: Ceza İçin CAS’a İtiraz Yapılamayacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.07.2024 - 16:45

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden A Milli Takımımızın oyuncusu Merih Demiral'ı, maç sonrasında bozkurt işareti yapması nedeniyle iki maçlık bir cezaya çarptırdı. 

NTV'de yer alan habere göre; 3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz yapılamıyor. 

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Merih Demiral’ın Avusturya maçı sonrasındaki Bozkurt hareketi nedeniyle UEFA’dan 2 maçlık men cezası geldi.

Merih Demiral’ın Avusturya maçı sonrasındaki Bozkurt hareketi nedeniyle UEFA’dan 2 maçlık men cezası geldi.

Milli futbolcu, bu ceza nedeniyle Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçı ve turu geçersek oynanacak yarı final karşılaşmasında görev alamayacak.

Milli futbolcu, bu ceza nedeniyle Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçı ve turu geçersek oynanacak yarı final karşılaşmasında görev alamayacak.

NTV’de yer alan habere göre; Demiral'a verilen ceza 3 maçtan daha az olduğu için kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınamadığı öğrenildi.

NTV’de yer alan habere göre; Demiral'a verilen ceza 3 maçtan daha az olduğu için kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınamadığı öğrenildi.

Bu durumda, Demiral'ın cezası onanmış gibi gözüktüğü belirtiliyor.

Bu durumda, Demiral'ın cezası onanmış gibi gözüktüğü belirtiliyor.
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