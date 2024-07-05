UEFA’nın Merih Demiral’a Verdiği 2 Maç Men Cezasında İlginç Detay: Ceza İçin CAS’a İtiraz Yapılamayacak!
UEFA’nın Merih Demiral’a Verdiği 2 Maç Men Cezasında İlginç Detay: Ceza İçin CAS’a İtiraz Yapılamayacak!
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Merih Demiral’ın Avusturya maçı sonrasındaki Bozkurt hareketi nedeniyle UEFA’dan 2 maçlık men cezası geldi.
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Milli futbolcu, bu ceza nedeniyle Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçı ve turu geçersek oynanacak yarı final karşılaşmasında görev alamayacak.
NTV’de yer alan habere göre; Demiral'a verilen ceza 3 maçtan daha az olduğu için kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınamadığı öğrenildi.
Bu durumda, Demiral'ın cezası onanmış gibi gözüktüğü belirtiliyor.
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