UEFA’nın Merih Demiral’a Verdiği 2 Maç Men Cezasında İlginç Detay: Ceza İçin CAS’a İtiraz Yapılamayacak!

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden A Milli Takımımızın oyuncusu Merih Demiral'ı, maç sonrasında bozkurt işareti yapması nedeniyle iki maçlık bir cezaya çarptırdı.

NTV'de yer alan habere göre; 3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz yapılamıyor.