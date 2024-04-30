Üç Ülkenin Konsolosluğundan Vize Açıklaması: Türk Vatandaşlarına Vize Verilmiyor İddiası

Almanya, İtalya ve İspanya’nın Türk vatandaşları için vize başvurularını kapattığı iddia edilmiş ve İletişim Başkanlığı söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Üç ülkenin konsolosluk kaynakları da iddiaların doğru olmadığını ve Türk vatandaşları için normal vize sürecinin devam ettiğini açıkladı.