Üç Ülkenin Konsolosluğundan Vize Açıklaması: Türk Vatandaşlarına Vize Verilmiyor İddiası
Üç Ülkenin Konsolosluğundan Vize Açıklaması: Türk Vatandaşlarına Vize Verilmiyor İddiası
Almanya, İtalya ve İspanya’nın Türk vatandaşları için vize başvurularını kapattığı iddia edilmiş ve İletişim Başkanlığı söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Üç ülkenin konsolosluk kaynakları da iddiaların doğru olmadığını ve Türk vatandaşları için normal vize sürecinin devam ettiğini açıkladı.
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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden kaynaklar, son haftalarda vize politikasında bir değişiklik yapılmadığını, martta başlatılan başvuru sisteminin hala aktif olduğunu ifade etti.
Almanya misyonlarının aldığı vize başvuru sayısının verebileceği randevu miktarından daha fazla olduğunu kaydeden kaynaklar, "Bu nedenle belirli vizeler için daha fazla bekleme süresi var ancak Büyükelçilik ve Başkonsolosluk hala vize başvurusu alıyor. Politikamızda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.
İspanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu kaynakları da Türk vatandaşları için vize hizmetlerinin askıya alınmadığını aktararak Konsolosluğun her gün Türk vatandaşlarına vize verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.
İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden kaynaklarda da mayıs ayında diplomatik temsilciliklerinin vize talepleri üzerine çalışmalarına devam edeceğine işaret ederek vize başvurularının kapatılmasının söz konusu olmadığını kaydetti.
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