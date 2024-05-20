Tuvalet Deyip Geçmeyin: İnsanları Gitmekten Vazgeçirecek Derecede Çirkin 20 Tuvalet
Tuvalet Deyip Geçmeyin: İnsanları Gitmekten Vazgeçirecek Derecede Çirkin 20 Tuvalet
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/meganeliscom...
Nasıl ve hangi kafa ile yapıldıklarına bir anlam veremeyeceğiniz 20 tuhaf mimari dehşet örneği tuvaleti sizin için listeledik.
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1. ''Kaldığımız otel odasındaki tuvaletten yatak odası görünüyordu.''
2. ''Hiç kapı koymasanız çok daha iyi olurmuş!''
3. ''Osuruğunuzun alev alıp almayacağını gözlemlemek için ideal bir tuvalet.''
4. ''Burada kimin yaşadığını söyleyin de yaptığı kekleri yemeyeyim.''
5. ''Klimanın yeterli gelmediği anlar için imdada koşan bir açık hava tuvaleti gördüm!''
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6. ''Kaçırılmaycak derece harika bir bisiklet''
7. ''Moda göre renk değiştiren tuvaletler de çıktı sanırım.''
8. ''Özel ihtiyaçlarını gidermek için bile işini asla bırakmak istemeyenlere özel tasarlanmış harika bir tuvalet.''
9. ''Hatırlatın da civarda fıçıyla gelen hiç birşeyi içmeyeyim.''
10. ''Olur da asansör beklerken sıkışırsanız diye imdadınıza yetişen o tuvalet bu işte!''
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11. ''Zaten korku tünellerinden korkardım ama bu tuvalet sayesinde yeni bir seviyeye ulaştı.''
12. ''Tuvaletteyken yalnız hissetmemek için yapılmışlar sanırım.''
13. ''Metalcilerin tuvaletleri bile kendine özel oluyor. Asi ve havalı.''
14. ''Sadece kusmaya özel ayırılmış bir lavabo görmüştüm.''
15. ''Çiftlere özel olarak yapılan şeylerin tadının bu noktada artık kaçtığını düşünüyorum.''
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16. ''Bence bu o kadar kötü değil ama piyanoyu çalmak için dengeli bir şekilde oturmak çok zor olurdu.''
17. ''Burada ölmeden tuvalete girmek mümkün olur muydu çok merak ediyorum.''
18. ''Bakmak bile migren olmama yol açıyor.''
19. ''Gizliyi saklıyı ortadan kaldıran o tuvalet.''
20. ''Aslında oldukça düşünceli davranmışlar. Gezerken bir anda tuvaletiniz gelebilir.''
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