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Tuvalet Deyip Geçmeyin: İnsanları Gitmekten Vazgeçirecek Derecede Çirkin 20 Tuvalet

Tuvalet Deyip Geçmeyin: İnsanları Gitmekten Vazgeçirecek Derecede Çirkin 20 Tuvalet

Duru
Duru - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 17:01

Nasıl ve hangi kafa ile yapıldıklarına bir anlam veremeyeceğiniz 20 tuhaf mimari dehşet örneği tuvaleti sizin için listeledik.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/meganeliscom...
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1. ''Kaldığımız otel odasındaki tuvaletten yatak odası görünüyordu.''

1. ''Kaldığımız otel odasındaki tuvaletten yatak odası görünüyordu.''

''Eşime 'Buradan tuvalete direkt yuvarlanabileceğime bahse girebiliriz.' dedim ama tabii ki bunu istemedi.''

2. ''Hiç kapı koymasanız çok daha iyi olurmuş!''

2. ''Hiç kapı koymasanız çok daha iyi olurmuş!''

3. ''Osuruğunuzun alev alıp almayacağını gözlemlemek için ideal bir tuvalet.''

3. ''Osuruğunuzun alev alıp almayacağını gözlemlemek için ideal bir tuvalet.''

4. ''Burada kimin yaşadığını söyleyin de yaptığı kekleri yemeyeyim.''

4. ''Burada kimin yaşadığını söyleyin de yaptığı kekleri yemeyeyim.''

5. ''Klimanın yeterli gelmediği anlar için imdada koşan bir açık hava tuvaleti gördüm!''

5. ''Klimanın yeterli gelmediği anlar için imdada koşan bir açık hava tuvaleti gördüm!''
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6. ''Kaçırılmaycak derece harika bir bisiklet''

6. ''Kaçırılmaycak derece harika bir bisiklet''

7. ''Moda göre renk değiştiren tuvaletler de çıktı sanırım.''

7. ''Moda göre renk değiştiren tuvaletler de çıktı sanırım.''

8. ''Özel ihtiyaçlarını gidermek için bile işini asla bırakmak istemeyenlere özel tasarlanmış harika bir tuvalet.''

8. ''Özel ihtiyaçlarını gidermek için bile işini asla bırakmak istemeyenlere özel tasarlanmış harika bir tuvalet.''

9. ''Hatırlatın da civarda fıçıyla gelen hiç birşeyi içmeyeyim.''

9. ''Hatırlatın da civarda fıçıyla gelen hiç birşeyi içmeyeyim.''

10. ''Olur da asansör beklerken sıkışırsanız diye imdadınıza yetişen o tuvalet bu işte!''

10. ''Olur da asansör beklerken sıkışırsanız diye imdadınıza yetişen o tuvalet bu işte!''
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11. ''Zaten korku tünellerinden korkardım ama bu tuvalet sayesinde yeni bir seviyeye ulaştı.''

11. ''Zaten korku tünellerinden korkardım ama bu tuvalet sayesinde yeni bir seviyeye ulaştı.''

12. ''Tuvaletteyken yalnız hissetmemek için yapılmışlar sanırım.''

12. ''Tuvaletteyken yalnız hissetmemek için yapılmışlar sanırım.''

13. ''Metalcilerin tuvaletleri bile kendine özel oluyor. Asi ve havalı.''

13. ''Metalcilerin tuvaletleri bile kendine özel oluyor. Asi ve havalı.''

14. ''Sadece kusmaya özel ayırılmış bir lavabo görmüştüm.''

14. ''Sadece kusmaya özel ayırılmış bir lavabo görmüştüm.''

15. ''Çiftlere özel olarak yapılan şeylerin tadının bu noktada artık kaçtığını düşünüyorum.''

15. ''Çiftlere özel olarak yapılan şeylerin tadının bu noktada artık kaçtığını düşünüyorum.''
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16. ''Bence bu o kadar kötü değil ama piyanoyu çalmak için dengeli bir şekilde oturmak çok zor olurdu.''

16. ''Bence bu o kadar kötü değil ama piyanoyu çalmak için dengeli bir şekilde oturmak çok zor olurdu.''

17. ''Burada ölmeden tuvalete girmek mümkün olur muydu çok merak ediyorum.''

17. ''Burada ölmeden tuvalete girmek mümkün olur muydu çok merak ediyorum.''

''Böyle tuvaleti olan bir evi nasıl satabilirim ki?''

18. ''Bakmak bile migren olmama yol açıyor.''

18. ''Bakmak bile migren olmama yol açıyor.''

19. ''Gizliyi saklıyı ortadan kaldıran o tuvalet.''

19. ''Gizliyi saklıyı ortadan kaldıran o tuvalet.''

''En azından dolu mu değil mi anlamak için kapıyı çalmanıza da gerek olmayacak.''

20. ''Aslında oldukça düşünceli davranmışlar. Gezerken bir anda tuvaletiniz gelebilir.''

20. ''Aslında oldukça düşünceli davranmışlar. Gezerken bir anda tuvaletiniz gelebilir.''

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