Türkiye’nin Gruptan Çıkma Şansı Var mı? 2026 Dünya Kupası İhtimalleri
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, futbolseverler A Milli Takımımızın son durumunu yakından takip ediyor. D Grubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlı ekibimizin turnuvadaki geleceği, oynanan kritik karşılaşmaların ardından netlik kazandı. Taraftarların merakla araştırdığı 'Türkiye gruptan çıkabilir mi?' sorusunun yanıtını ve gruptaki matematiksel senaryoları sizler için derledik.
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Türkiye Gruptan Çıkabilir mi?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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