article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Türkiye’nin Gruptan Çıkma Şansı Var mı? 2026 Dünya Kupası İhtimalleri

etiket Türkiye’nin Gruptan Çıkma Şansı Var mı? 2026 Dünya Kupası İhtimalleri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 17:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, futbolseverler A Milli Takımımızın son durumunu yakından takip ediyor. D Grubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlı ekibimizin turnuvadaki geleceği, oynanan kritik karşılaşmaların ardından netlik kazandı. Taraftarların merakla araştırdığı 'Türkiye gruptan çıkabilir mi?' sorusunun yanıtını ve gruptaki matematiksel senaryoları sizler için derledik.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
24 Gün
:
06 Saat
:
12 Dakika
:
07 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Gruptan Çıkabilir mi?

Türkiye Gruptan Çıkabilir mi?

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda oynadığı ilk iki maçın ardından ne yazık ki gruptan çıkma şansı kalmadı. Turnuvadaki ilk mücadelesinde Avustralya’ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay’a 1-0 mağlup olan Milliler, grupta henüz puanla tanışamadı.

Türkiye Matematiksel Olarak Elendi mi?

Ay-Yıldızlıların bir üst tura yükselme ihtimali matematiksel olarak tamamen sona erdi. D Grubu'nda son sırada yer alan Türkiye, gruptaki son maçında ev sahibi ABD'yi mağlup etse dahi ikili averaj sistemi nedeniyle grubu 4. sırada tamamlamaktan kurtulamıyor. Bu sonuçlarla birlikte turnuvaya grup aşamasında veda etmemiz kesinleşti.

Türkiye’nin Dünya Kupasında Hangi Maçları Kaldı?

Türkiye’nin Dünya Kupasında Hangi Maçları Kaldı?

Bizim Çocuklar gruptan çıkma şansını kaybetmiş olsa da turnuvadaki prestij mücadelesine devam ediyor. Milliler, grup aşamasının son karşılaşmasında ev sahibi ekiplerden biriyle kozlarını paylaşacak.

ABD - Türkiye Maçı Ne Zaman?

Turnuvadaki son randevumuz olan ABD - Türkiye karşılaşması, 26 Haziran 2026 tarihinde SoFi Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takımımız bu karşılaşmanın tamamlanmasının ardından organizasyona resmi olarak veda ederek yurda dönecek. Kırmızı-beyazlı ekibin tek hedefi, ABD karşısında galibiyet alarak turnuvayı moralli bir şekilde noktalamak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın