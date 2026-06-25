Türkiye’nin Gruptan Çıkma Şansı Var mı? 2026 Dünya Kupası İhtimalleri

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda oynadığı ilk iki maçın ardından ne yazık ki gruptan çıkma şansı kalmadı. Turnuvadaki ilk mücadelesinde Avustralya’ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay’a 1-0 mağlup olan Milliler, grupta henüz puanla tanışamadı.

Türkiye Matematiksel Olarak Elendi mi?

Ay-Yıldızlıların bir üst tura yükselme ihtimali matematiksel olarak tamamen sona erdi. D Grubu'nda son sırada yer alan Türkiye, gruptaki son maçında ev sahibi ABD'yi mağlup etse dahi ikili averaj sistemi nedeniyle grubu 4. sırada tamamlamaktan kurtulamıyor. Bu sonuçlarla birlikte turnuvaya grup aşamasında veda etmemiz kesinleşti.