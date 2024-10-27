Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Açıklandı: İlk Sırada Hangisi Var?
Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Açıklandı: İlk Sırada Hangisi Var?
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ODTÜ URAP, 2024-2025 yılı için Türkiye'nin en iyi üniversitelerini açıkladı.
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Sıralamada; öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman, uluslararası iş birliğiyle yazılmış makale, yurt içi ortak makale, TÜBİTAK destekli proje sayısı ile makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergeler dikkate alınıyor.
Sözcü'nün haberine göre, tıp fakültesi bulunmayan üniversiteler arasında ODTÜ en üst sırada yer aldı.
Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında ise Koç Üniversitesi birinci sırayı aldı. Koç Üniversitesi’ni Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, İstanbul-Cerrahpaşa, Ege, Atatürk, Marmara ve Erciyes üniversiteleri izledi.
Genel sıralama ise şu şekilde:
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