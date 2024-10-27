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Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Açıklandı: İlk Sırada Hangisi Var?

Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Açıklandı: İlk Sırada Hangisi Var?

üniversite
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
27.10.2024 - 16:49

ODTÜ'ye bağlı URAP, dünyada üniversiteleri sıralayan önde gelen kuruluşlardan biri olarak, 2024-2025 Türkiye’nin en iyi üniversitelerine dair hazırladığı listeyi internet sitesinde paylaştı. Koç Üniversitesi yine yerini korudu.

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri hangisi?

Kaynak: SÖZCÜ

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ODTÜ URAP, 2024-2025 yılı için Türkiye'nin en iyi üniversitelerini açıkladı.

ODTÜ URAP, 2024-2025 yılı için Türkiye'nin en iyi üniversitelerini açıkladı.

Sıralamada; öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman, uluslararası iş birliğiyle yazılmış makale, yurt içi ortak makale, TÜBİTAK destekli proje sayısı ile makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergeler dikkate alınıyor.

Sıralamada; öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman, uluslararası iş birliğiyle yazılmış makale, yurt içi ortak makale, TÜBİTAK destekli proje sayısı ile makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergeler dikkate alınıyor.

URAP'ın '2024-2025 Türkiye Sıralaması'nda tıp fakültesine sahip olan ve olmayan üniversiteler ayrı kategorilerde değerlendirildi ve toplamda 190 üniversite listelendi.

Sözcü'nün haberine göre, tıp fakültesi bulunmayan üniversiteler arasında ODTÜ en üst sırada yer aldı.

Sözcü'nün haberine göre, tıp fakültesi bulunmayan üniversiteler arasında ODTÜ en üst sırada yer aldı.

ODTÜ'yü sırasıyla İTÜ, Sabancı, Yıldız Teknik, Gebze Teknik, Bilkent, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çankaya ve Eskişehir Teknik üniversiteleri takip etti.

Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında ise Koç Üniversitesi birinci sırayı aldı. Koç Üniversitesi’ni Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, İstanbul-Cerrahpaşa, Ege, Atatürk, Marmara ve Erciyes üniversiteleri izledi.

Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında ise Koç Üniversitesi birinci sırayı aldı. Koç Üniversitesi’ni Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, İstanbul-Cerrahpaşa, Ege, Atatürk, Marmara ve Erciyes üniversiteleri izledi.

Geçen yıl olduğu gibi, ODTÜ ve Koç Üniversitesi sıralamada en üst pozisyonlarını korumuş oldu.

Genel sıralama ise şu şekilde:

Genel sıralama ise şu şekilde:

  • 1. Koç Üniversitesi  

  • 2. Hacettepe Üniversitesi  

  • 3. ODTÜ  

  • 4. Ankara Üniversitesi  

  • 5. İTÜ  

  • 6. İstanbul Üniversitesi  

  • 7. Gazi Üniversitesi  

  • 8. İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi  

  • 9. Sabancı Üniversitesi  

  • 10. Ege Üniversitesi  

  • 11. Atatürk Üniversitesi  

  • 12. Yıldız Teknik Üniversitesi  

  • 13. Marmara Üniversitesi  

  • 14. Erciyes Üniversitesi  

  • 15. Gebze Teknik Üniversitesi  

  • 16. Selçuk Üniversitesi  

  • 17. Fırat Üniversitesi  

  • 18. Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

  • 19. Dokuz Eylül Üniversitesi  

  • 20. Bilkent Üniversitesi

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