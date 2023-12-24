Türkiye'de Yaşayan Tacikistanlı Bir Kadın Hayatını Kolaylaştıran Türk Eşyalarını Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@littajikk/vid...
Hepimizin evinde demirbaş olan ve hiç değişmeyen bazı eşyalar var. Biz bu eşyalara oldukça alışık olsak da yabancıların gözünden bambaşka görünebiliyor.
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Tacikistanlı bir kadın Türkiye'deki evinde bulunan hayatını kolaylaştıran ve kendisine aşırı mantıklı gelen eşyaları paylaştı.
Bizim için çok basit olan bu eşyaları bir yabancının gözünden görmek eşyalarımıza olan bakış açımızı biraz değiştirdi.
İşte o video;
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Bizi kıskanan ülkeler listesine Tacikistan da eklendi..
Tacikistan da bulamadıkları.
e bunların hiç bir şeyi yok o zaman
Tacikistan'a gideceğim zaman bana yabancı bir adam "center of nothings" demişti. Gerçekten de öyle. Yok. Soğuk savaş yıllarında kalmışlar. En son Ruslar elek... Devamını Gör