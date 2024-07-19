Türkiye’de Sıcak Hava Kabusu: Yüksek Nem Ne Zaman Sona Erecek?
Türkiye’de Sıcak Hava Kabusu: Yüksek Nem Ne Zaman Sona Erecek?
Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasıyla birlikte yüksek nem vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Başta İstanbul olmak üzere nem oranı yüzde 100’e yaklaşmış durumda. İnsan sağlığı için de zararlı olan sıcak hava ve nemin, hafta sonu düşeceği açıklandı. 24 Temmuz’dan itibaren ise hava sıcaklığı mevsim normallerine inecek.
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Sıcak hava dalgasıyla birlikte etkili olan yüksek nem, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Karadeniz'in kuzey batısındaki illerde hayatı zorlaştıyor.
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tufan, "Bu anormal nem oranları, genel toplum için, herkes için zararlı. Nemden kaynaklanan mineral ve su kaybı tansiyonda ve vücut içi basınçta dengesizliklere yol açıyor. En hafif tabiriyle yorgunluk, halsizlik baş dönmesi, bayılma, çok ileri aşamasında ani ölümlere bile sebep olabilir" uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Tufan, "Normalde tükettiğimizden çok daha fazla belki de bir buçuk iki kat daha fazla su tüketmek gerekiyor ki, giden sıvıyı yerine koyalım. Rahat sindirilebilir gıdalar, su içeriği fazla olan gıdaları, az yağlı, az şekerli gıdaları tüketmek gerekiyor" dedi.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise nemin ne zaman düşeceğini açıkladı.
"Bu aşırı nem pazar günü yavaş yavaş etkisini kaybedecek. Yüzde 99'dan yüzde 75'e doğru bir düşüş olacak. Ayın 24'ünden itibaren sıcaklıkların da biraz düşmesi, bize biraz serinlik sağlayacak. En azından rüzgarlar serinlik verecek"
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