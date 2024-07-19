Türkiye’de Sıcak Hava Kabusu: Yüksek Nem Ne Zaman Sona Erecek?

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasıyla birlikte yüksek nem vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Başta İstanbul olmak üzere nem oranı yüzde 100’e yaklaşmış durumda. İnsan sağlığı için de zararlı olan sıcak hava ve nemin, hafta sonu düşeceği açıklandı. 24 Temmuz’dan itibaren ise hava sıcaklığı mevsim normallerine inecek.