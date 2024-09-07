Türkiye'de En Çok Tercih Edilen SUV Modelleri: Herkes Onu İstiyor
Türkiye'de En Çok Tercih Edilen SUV Modelleri: Herkes Onu İstiyor
SUV adı verilen çekme kapasitesi yüksek ve kamyonet özelliğine sahip yolcu taşıma araçları, dünyada en çok tercih edilen model. T24'ün aktardığına göre, Temmuz dönemine kadar Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri de belli oldu.
Peki, Türkiye'de en çok hangi SUV tercih ediliyor?
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SUV, dünyada kaliteli kullanımı ve uzun ömrü sayesinde araç almak isteyenlerin tercih ettiği modellerin başında geliyor.
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T24'ün aktardığı habere göre, Türkiye'de en çok tercih edilen SUV modelleri belli oldu. Haziran ayında ikinci sırada yer alan Togg, genele baktığımızda daha düşük bir performans sergiledi.
10. MG HS: 8 bin 40 adet
9. Hyundai Bayon: 8 bin 811 adet
8. Peugeot 2008: 9 bin 54 adet
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7. Peugeot 3008: 10 bin 265 adet
6. Chery Omoda: 10 bin 683 adet
5. Togg T10X: 12 bin 718 adet
4. Dacia Duster: 13 bin 67 adet
3. Chery Tiggo 7 Pro: 14 bin 416 adet
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2. Fiat Egea Cross: 14 bin 829 adet
1. Chery Tiggo 8 Pro: 16 bin 40 adet
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