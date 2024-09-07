Türkiye'de En Çok Tercih Edilen SUV Modelleri: Herkes Onu İstiyor

SUV adı verilen çekme kapasitesi yüksek ve kamyonet özelliğine sahip yolcu taşıma araçları, dünyada en çok tercih edilen model. T24'ün aktardığına göre, Temmuz dönemine kadar Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri de belli oldu.

Peki, Türkiye'de en çok hangi SUV tercih ediliyor?

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