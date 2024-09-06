Hyundai Fiyat Listesi Eylül 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson Güncel Fiyatlar

Eylül ayı itibariyle güncel otomobil fiyatları da belli olmaya başladı. Güney Kore'nin en çok tercih edilen otomotiv üreticisi Hyundai Eylül fiyatları belli oldu. Birçok marka otomobil fiyatlarında artışa giderken Hyundai Eylül ayı fiyat listesi merak konusu oldu.

Peki, i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?

İşte Hyundai Eylül 2024 güncel fiyat listesi.