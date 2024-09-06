Hyundai Fiyat Listesi Eylül 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson Güncel Fiyatlar
Hyundai Fiyat Listesi Eylül 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson Güncel Fiyatlar
Eylül ayı itibariyle güncel otomobil fiyatları da belli olmaya başladı. Güney Kore'nin en çok tercih edilen otomotiv üreticisi Hyundai Eylül fiyatları belli oldu. Birçok marka otomobil fiyatlarında artışa giderken Hyundai Eylül ayı fiyat listesi merak konusu oldu.
Peki, i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?
İşte Hyundai Eylül 2024 güncel fiyat listesi.
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Hyundai fiyat listesi
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Hyundai i10 fiyat listesi Eylül 2024
Hyundai i20 fiyat listesi Eylül 2024
Hyundai Elantra fiyat listesi Eylül 2024
Hyundai Bayon fiyat listesi Eylül 2024
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