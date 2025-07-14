Türkiye'de 2024 Yılında 2 Milyon 682 Bin 673 Kişi İller Arasında Göç Etti
Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,6'sını erkekler, yüzde 52,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı İç Göç İstatistikleri’ni paylaştı.
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En az göç veren de en az göç alan da İstanbul!
Türkiye’de 2024 yılında en çok 20-24 yaş grubundaki nüfus göç etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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