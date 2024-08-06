Tur Kadıköy'e Kaldı: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme İlk Maçında Lille'e 2-1 Kaybetti
Tur Kadıköy'e Kaldı: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme İlk Maçında Lille'e 2-1 Kaybetti
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, haftaya tur için Kadıköy'de sahaya çıkacak.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransız ekip Lille'e konuk oldu.
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Sarı-lacivertli temsilcimiz, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Ev sahibi, 12. dakikada Santos ile skorda üstünlüğü ele aldı ve ilk 45 dakika bu skorla noktalandı.
80. dakikada İrfan Can Kahveci sahneye çıktı. 71'de Maximin'in yerine giren milli futbolcu, frikikten müthiş bir gol atarak eşitliği sağladı.
Ancak Lille, 90+1'de Zhegrova'nın attığı golle galibiyete uzandı.
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Eşleşmede rövanş, 13 Ağustos Salı günü saat 20'de Kadıköy'de oynanacak.
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