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Tur Kadıköy'e Kaldı: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme İlk Maçında Lille'e 2-1 Kaybetti

Tur Kadıköy'e Kaldı: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme İlk Maçında Lille'e 2-1 Kaybetti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 23:27

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, haftaya tur için Kadıköy'de sahaya çıkacak.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransız ekip Lille'e konuk oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransız ekip Lille'e konuk oldu.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertli temsilcimiz, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
media.fenerbahce.org

Ev sahibi, 12. dakikada Santos ile skorda üstünlüğü ele aldı ve ilk 45 dakika bu skorla noktalandı.

Ev sahibi, 12. dakikada Santos ile skorda üstünlüğü ele aldı ve ilk 45 dakika bu skorla noktalandı.

80. dakikada İrfan Can Kahveci sahneye çıktı. 71'de Maximin'in yerine giren milli futbolcu, frikikten müthiş bir gol atarak eşitliği sağladı.

80. dakikada İrfan Can Kahveci sahneye çıktı. 71'de Maximin'in yerine giren milli futbolcu, frikikten müthiş bir gol atarak eşitliği sağladı.
media.fenerbahce.org

Ancak Lille, 90+1'de Zhegrova'nın attığı golle galibiyete uzandı.

Ancak Lille, 90+1'de Zhegrova'nın attığı golle galibiyete uzandı.
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Eşleşmede rövanş, 13 Ağustos Salı günü saat 20'de Kadıköy'de oynanacak.

Eşleşmede rövanş, 13 Ağustos Salı günü saat 20'de Kadıköy'de oynanacak.
media.fenerbahce.org
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