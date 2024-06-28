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Tüm Sempatikliğiyle Yeniden Gönülleri Fethetti: Kenan Yıldız İlk Kez Türkçe Konuştu!

Tüm Sempatikliğiyle Yeniden Gönülleri Fethetti: Kenan Yıldız İlk Kez Türkçe Konuştu!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 18:14

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A Milli Takım, EURO 2024'ün son 16'sında Avusturya'nın rakibi oldu. Maç öncesi Salih Özcan ve Kenan Yıldız basın toplantısı düzenledi.

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Milli takımımızın öne çıkan isimlerinden Kenan Yıldız, daha öncelerde de yakışıklılığı ve sempatisiyle gönülleri fethetmeyi başarmıştı.

Milli takımımızın öne çıkan isimlerinden Kenan Yıldız, daha öncelerde de yakışıklılığı ve sempatisiyle gönülleri fethetmeyi başarmıştı.

Takımımızın genç yıldızı, düzenlenen basın toplantısının bir bölümünde ise Türkçe konuşmasıyla gündeme geldi.

Takımımızın genç yıldızı, düzenlenen basın toplantısının bir bölümünde ise Türkçe konuşmasıyla gündeme geldi.

Bugüne kadar hiç Türkçe röportaj yapmayan Kenan Yıldız, takım içinde Türkçe konuştuğunda herkesin ona güldüğünü söyleyerek tebessüm ettirdi.

Bugüne kadar hiç Türkçe röportaj yapmayan Kenan Yıldız, takım içinde Türkçe konuştuğunda herkesin ona güldüğünü söyleyerek tebessüm ettirdi.

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