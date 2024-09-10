TÜİK Suç Oranı En Yüksek İlleri Açıkladı: Adana İlk 10'da Yok

Türkiye'de cinayet, uyuşturucu ticareti, mafya, tecavüz, terör suçları ve hırsızlık gibi suçlar en çok işlenenler arasında yer alıyor. Son dönemde artan çocuk istismarı, eşler arası şiddet ve dolandırıcılık da ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ayrıca, siyasi rekabetler özellikle muhtarlık seçimlerinde kırsal alanlarda çeteleşme ve şiddet olaylarına yol açarken, bazı mafya gruplarının rüşvet skandallarına dair iddiaları sosyal medyada gündeme geliyor.