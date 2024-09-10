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TÜİK Suç Oranı En Yüksek İlleri Açıkladı: Adana İlk 10'da Yok

TÜİK Suç Oranı En Yüksek İlleri Açıkladı: Adana İlk 10'da Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
10.09.2024 - 14:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından suç oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller açıklandı. Listede sürpriz şehirler yer alıyor.

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Türkiye'de suç ve suç oranı deyince belli başlı basmakalıp önyargılar var. Bunların hiçbir temeli olmazken sosyal medyada görülen bir iki video bile bu temelsiz görüşe dayanak olabiliyor.

Türkiye'de suç ve suç oranı deyince belli başlı basmakalıp önyargılar var. Bunların hiçbir temeli olmazken sosyal medyada görülen bir iki video bile bu temelsiz görüşe dayanak olabiliyor.

İlk olarak en çok ve en az olan illere bakalım: Türkiye genelinde suç oranının en yüksek olduğu şehir, yüz binde 970 ile Aydın olarak belirlendi. Suç oranının en düşük olduğu şehir ise yüz binde 156 ile Adıyaman oldu.

İlk olarak en çok ve en az olan illere bakalım: Türkiye genelinde suç oranının en yüksek olduğu şehir, yüz binde 970 ile Aydın olarak belirlendi. Suç oranının en düşük olduğu şehir ise yüz binde 156 ile Adıyaman oldu.

Nüfus ve suç oranı üzerinden yapılan listede Aydın'ın ardından sıralanan 9 il de şöyle oldu:

Nüfus ve suç oranı üzerinden yapılan listede Aydın'ın ardından sıralanan 9 il de şöyle oldu:

2 - Denizli suç oranı: Yüz binde 902

3 - Çorum suç oranı: Yüz binde 871

4 - Antalya suç oranı: Yüz binde 847

5 - Aksaray suç oranı: Yüz binde 838

6 - Karaman suç oranı: Yüz binde 836

7 - Manisa suç oranı: Yüz binde 834

8 - Isparta suç oranı: Yüz binde 828

9 - İzmir suç oranı: Yüz binde 801

10 - Uşak suç oranı: Yüz binde 801

En az suç oranına sahip Adıyaman'ın suç oranı yüz binde 156 olarak tespit edildi. Diğer 9 il ise şu şekilde:

En az suç oranına sahip Adıyaman'ın suç oranı yüz binde 156 olarak tespit edildi. Diğer 9 il ise şu şekilde:

2 - Şırnak suç oranı: Yüz binde 159

3 - Bitlis suç oranı: Yüz binde 175

4 - Siirt suç oranı: Yüz binde 175

5 - Bayburt suç oranı: Yüz binde 186

6 - Muş suç oranı: Yüz binde 188

7 - Erzincan suç oranı: Yüz binde 191

8 - Hakkari suç oranı: Yüz binde 192

9 - Mardin suç oranı: Yüz binde 194

10 - Erzurum suç oranı: Yüz binde 196

Suç oranları hesaplanırken öne çıkan suçlar ise şu şekilde oldu:

Suç oranları hesaplanırken öne çıkan suçlar ise şu şekilde oldu:

Türkiye'de cinayet, uyuşturucu ticareti, mafya, tecavüz, terör suçları ve hırsızlık gibi suçlar en çok işlenenler arasında yer alıyor. Son dönemde artan çocuk istismarı, eşler arası şiddet ve dolandırıcılık da ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ayrıca, siyasi rekabetler özellikle muhtarlık seçimlerinde kırsal alanlarda çeteleşme ve şiddet olaylarına yol açarken, bazı mafya gruplarının rüşvet skandallarına dair iddiaları sosyal medyada gündeme geliyor.

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