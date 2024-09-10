TÜİK Suç Oranı En Yüksek İlleri Açıkladı: Adana İlk 10'da Yok
TÜİK Suç Oranı En Yüksek İlleri Açıkladı: Adana İlk 10'da Yok
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından suç oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller açıklandı. Listede sürpriz şehirler yer alıyor.
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Türkiye'de suç ve suç oranı deyince belli başlı basmakalıp önyargılar var. Bunların hiçbir temeli olmazken sosyal medyada görülen bir iki video bile bu temelsiz görüşe dayanak olabiliyor.
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İlk olarak en çok ve en az olan illere bakalım: Türkiye genelinde suç oranının en yüksek olduğu şehir, yüz binde 970 ile Aydın olarak belirlendi. Suç oranının en düşük olduğu şehir ise yüz binde 156 ile Adıyaman oldu.
Nüfus ve suç oranı üzerinden yapılan listede Aydın'ın ardından sıralanan 9 il de şöyle oldu:
En az suç oranına sahip Adıyaman'ın suç oranı yüz binde 156 olarak tespit edildi. Diğer 9 il ise şu şekilde:
Suç oranları hesaplanırken öne çıkan suçlar ise şu şekilde oldu:
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