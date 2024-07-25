Trafikte Tartıştığı Motosiklet Sürücüsüne Silah Çekti: 'Görüntüleri Bir Yerde Görürsem Seni Bulurum'

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Pendik'te öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre motosiklet sürücünü sıkıştıran otomobil sürücüsü tepkiyle karşılaştı.
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Bunun üzerine motosiklet sürücüsünün önünü kesen araç sahibi çıkardığı silahla 'O görüntüleri bir yerde görürsem seni bulurum' diyerek tehdit savurdu.
Çevredeki araçların korna çalarak tepki göstermesi üzerine otomobil sürücüsü bölgeden ayrıldı. Şahsın tehdit görüntüleri motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. İşte o anlar; 📹
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