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Manzaraya Karşı Tulum Çalan Vatandaş İzleyenleri Hayran Bıraktı

Manzaraya Karşı Tulum Çalan Vatandaş İzleyenleri Hayran Bıraktı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.07.2024 - 16:35

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Artvin doğasının muhteşem manzarası eşliğinde tulum çalan vatandaşın performansı izleyenleri büyüledi. Görüntüleri izleyenler hem doğanın güzelliğine hem de sanatçının performansına övgü yağdırdı. 

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Artvin'in muhteşem doğasında tulum çalan sanatçının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Artvin'in muhteşem doğasında tulum çalan sanatçının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Etrafı çepeçevre saran dağlardan yankılanan tulumun sesi izleyenleri büyüledi. Görüntülere yorum yapan sosyal medya kullanıcıları hem doğaya hem de tulum sanatçısına övgü yağdırdı. işte o görüntüler; 📹

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