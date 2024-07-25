Manzaraya Karşı Tulum Çalan Vatandaş İzleyenleri Hayran Bıraktı

Artvin doğasının muhteşem manzarası eşliğinde tulum çalan vatandaşın performansı izleyenleri büyüledi. Görüntüleri izleyenler hem doğanın güzelliğine hem de sanatçının performansına övgü yağdırdı.
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Artvin'in muhteşem doğasında tulum çalan sanatçının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
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Etrafı çepeçevre saran dağlardan yankılanan tulumun sesi izleyenleri büyüledi. Görüntülere yorum yapan sosyal medya kullanıcıları hem doğaya hem de tulum sanatçısına övgü yağdırdı. işte o görüntüler; 📹
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