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Trabzonspor U19 Takımı Tarihi Finalde Barcelona ile Bugün Karşı Karşıya Geliyor

Trabzonspor U19 Takımı Tarihi Finalde Barcelona ile Bugün Karşı Karşıya Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.04.2025 - 15:25

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak olan mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. Colombo'nun yardımcılıklarını Giovanni Baccini ve Giuseppe Perotti yapacak.

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Trabzonspor bir ilk için sahada olacak.

Trabzonspor bir ilk için sahada olacak.

Trabzonspor, finali kazanması durumunda Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk, Türk futbol tarihine ise 4. Avrupa kupasını kazandırmış olacak.

Barcelona'nın galip gelmesi halinde ise İspanyol ekibi bu turnuvada üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Muhtemel 11'le şekillendi:

Muhtemel 11'le şekillendi:

Trabzonspor: Erol Can Çolak; Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu; Alihan Erdoğan, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan; Yiğit Kemal Turan, Ömer Faruk Duymaz, Onuralp Çakıroğlu

Barcelona: Yaakobishvili; Espart, Kospo, Cuenca, Farre; Diarra, Farinas, Junyent; Pradas, Alba, Hernandez

Trabzonspor, finale nasıl geldi?

Trabzonspor, finale nasıl geldi?

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan Trabzonspor, ikinci eleme turunda Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica'yı Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna ekibiyle karşılaşan bordo-mavililer, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında 6-1'lik farklı bir galibiyet elde ederek son 32 turuna adını yazdırdı.

Son 32 turunda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus'u 1-0'la geçen Trabzonspor, son 16 turunda ise Atalanta ile normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonunda 5-3 galip gelerek çeyrek finale kaldı.

Çeyrek finalde yine bir İtalyan temsilcisi olan Inter'i 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Maç TRTSPOR'da yayınlanacak.

Maç TRTSPOR'da yayınlanacak.

Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak final karşılaşmasının biletleri tamamen tükendi.

UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaklaşık 4 bin kişi kapasiteli statta oynanacak final için satışa çıkarılan tüm biletler satıldı.

UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti bulunmayan taraftarların stat çevresine gelmeleri durumunda güvenlik gerekçesiyle alandan uzaklaştırılacaklarını duyurmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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