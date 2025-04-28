Trabzonspor U19 Takımı Tarihi Finalde Barcelona ile Bugün Karşı Karşıya Geliyor

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan Trabzonspor, ikinci eleme turunda Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica'yı Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna ekibiyle karşılaşan bordo-mavililer, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında 6-1'lik farklı bir galibiyet elde ederek son 32 turuna adını yazdırdı.

Son 32 turunda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus'u 1-0'la geçen Trabzonspor, son 16 turunda ise Atalanta ile normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonunda 5-3 galip gelerek çeyrek finale kaldı.

Çeyrek finalde yine bir İtalyan temsilcisi olan Inter'i 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.