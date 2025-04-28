Trabzonspor U19 Takımı Tarihi Finalde Barcelona ile Bugün Karşı Karşıya Geliyor
Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak olan mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. Colombo'nun yardımcılıklarını Giovanni Baccini ve Giuseppe Perotti yapacak.
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Trabzonspor bir ilk için sahada olacak.
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Trabzonspor, finale nasıl geldi?
Maç TRTSPOR'da yayınlanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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