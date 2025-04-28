Fenerbahçe'de Ali Koç'un Açıkladığı Stat Projesi Aziz Yıldırım'ınmış
Fenerbahçe'nin gerçekleşen kongresinde yeni bir müjde olarak stat projesi açıklanmıştı. Taraftarları heyecanlandıran proje için Ali Koç 'gerekirse bir süre maçlarımızı başka yerde oynayabiliriz' demişti. Bugün Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın da projesini çizen Nihat Özbağı statla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Özbağı, projenin kendilerinin projesi olduğunu söyledi.
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Ali Koç yönetimi son divan kurulunda Hamdi Akın'la yeni stat projesini açıklamıştı ancak itiraz geldi.
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"Projeyi kendiler yapmış gibi sundular"
"Bu durum Aziz Yıldırım'ı üzdü"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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