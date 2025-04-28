Fenerbahçe'de Ali Koç'un Açıkladığı Stat Projesi Aziz Yıldırım'ınmış

Televizyon programlarına çıkmayı sevmediğini ve ilk kez canlı yayına katıldığını belirten Nihat Özbağı, stat yenileme projesinin Aziz Yıldırım'la birlikte kendilerine ait olduğunu ifade etti. 'Çok üzgünüm. Projeyi kendileri yapmış gibi sundular' dedi.

Özbağı, Aziz Yıldırım'ın bu projeyi seçim sonrasında Ali Koç'un ricası üzerine paylaştığını aktardı: 'Aziz Bey beni aradı, 'Projeyi mevcut yönetime verdim' dedi. Gerektiğinde yardımcı olmamı rica etti. Ben de kabul ettim. Çünkü onun için Fenerbahçe denince akan sular durulur.'