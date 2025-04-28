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Fenerbahçe'de Ali Koç'un Açıkladığı Stat Projesi Aziz Yıldırım'ınmış

Fenerbahçe'de Ali Koç'un Açıkladığı Stat Projesi Aziz Yıldırım'ınmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.04.2025 - 14:20

Fenerbahçe'nin gerçekleşen kongresinde yeni bir müjde olarak stat projesi açıklanmıştı. Taraftarları heyecanlandıran proje için Ali Koç 'gerekirse bir süre maçlarımızı başka yerde oynayabiliriz' demişti. Bugün Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın da projesini çizen Nihat Özbağı statla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Özbağı, projenin kendilerinin projesi olduğunu söyledi.

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Ali Koç yönetimi son divan kurulunda Hamdi Akın'la yeni stat projesini açıklamıştı ancak itiraz geldi.

Ali Koç yönetimi son divan kurulunda Hamdi Akın'la yeni stat projesini açıklamıştı ancak itiraz geldi.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım döneminde kulüpte asbaşkanlık görevi üstlenen ve aynı zamanda MÖN İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı olan Nihat Özbağı, bu sabah Halk TV'de yayınlanan Divan Topplantısı programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Özbağı, programda Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve açıklanan stat projesine de değindi.

"Projeyi kendiler yapmış gibi sundular"

"Projeyi kendiler yapmış gibi sundular"

Televizyon programlarına çıkmayı sevmediğini ve ilk kez canlı yayına katıldığını belirten Nihat Özbağı, stat yenileme projesinin Aziz Yıldırım'la birlikte kendilerine ait olduğunu ifade etti. 'Çok üzgünüm. Projeyi kendileri yapmış gibi sundular' dedi.

Özbağı, Aziz Yıldırım'ın bu projeyi seçim sonrasında Ali Koç'un ricası üzerine paylaştığını aktardı: 'Aziz Bey beni aradı, 'Projeyi mevcut yönetime verdim' dedi. Gerektiğinde yardımcı olmamı rica etti. Ben de kabul ettim. Çünkü onun için Fenerbahçe denince akan sular durulur.'

"Bu durum Aziz Yıldırım'ı üzdü"

"Bu durum Aziz Yıldırım'ı üzdü"

Divan Toplantısı'nda Akfen Holding'in patronu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın tarafından projenin tanıtıldığını ancak kendilerinden bahsedilmediğini belirten Nihat Özbağı, 'Aziz Yıldırım'ın emanet ettiği bu projeyi kendileri yapmış gibi Divan'a getirdiler. Bu projenin Aziz Yıldırım ve Nihat Özbağı projesi olduğunu söylemek bu kadar zor mu? Bu kadar mı vefasızlık?' şeklinde konuştu.

'Fenerbahçe kimseye muhtaç değil' diyen Özbağı, 'Bu durum Aziz Yıldırım'ı da çok üzdü. Ben de çok üzüldüm' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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