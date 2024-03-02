Toz Taşınımına Dikkat! Yağışlar Çarşamba Gününe Kadar Sürecek!

Hava Forum tarafından yapılan açıklama ile vatandaşlar uyarıldı! Meteorolojik kaynaklar cuma gecesi başlayan Afrika katkılı toz taşınımının cumartesi günü de devam edeceğine işaret etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir'de toz taşınımına dikkat edilmesi gerekiyor.

Vatandaşlar, çamur yağabileceğine karşı uyarılırken Hava Forum'dan yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

'Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin…”