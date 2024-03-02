Toz Taşınımına Dikkat! Yağışlar Çarşamba Gününe Kadar Sürecek!
Toz Taşınımına Dikkat! Yağışlar Çarşamba Gününe Kadar Sürecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre, 2 Mart Cumartesi günü 50'den fazla ilde yağışlı geçecek. Sağanak yağışlı bir havanın hakim olduğu ülkemizde yağışların beş gün boyunca süreceği tahmin ediliyor. Kimi bölgelerde hava sıcalıkları 2 ila 4 derece azalırken bugün başlayan yağışlar Çarşamba gününe kadar sürecek. Toz taşınımına dikkat: Çamur yağabilir.
İşte, detaylar...
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İstanbul, Ankara ve İzmir çevrelerinde toz taşınımına dikkat: Çamur yağacak!
Bugün hava nasıl?
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı!
Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalıyor!
Peki, İstanbul'da hava nasıl?
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Haftalık hava tahmin raporuna göre yağışlar Çarşamba gününe kadar devam edecek!
Yoğun yağış sonrası 4 ilçenin afet bölgesi ilan edildiği Antalya'da hava durumuna da göz atalım.
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