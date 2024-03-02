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Toz Taşınımına Dikkat! Yağışlar Çarşamba Gününe Kadar Sürecek!

Toz Taşınımına Dikkat! Yağışlar Çarşamba Gününe Kadar Sürecek!

hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.03.2024 - 09:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre, 2 Mart Cumartesi günü 50'den fazla ilde yağışlı geçecek. Sağanak yağışlı bir havanın hakim olduğu ülkemizde yağışların beş gün boyunca süreceği tahmin ediliyor. Kimi bölgelerde hava sıcalıkları 2 ila 4 derece azalırken bugün başlayan yağışlar Çarşamba gününe kadar sürecek. Toz taşınımına dikkat: Çamur yağabilir.

İşte, detaylar...

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İstanbul, Ankara ve İzmir çevrelerinde toz taşınımına dikkat: Çamur yağacak!

İstanbul, Ankara ve İzmir çevrelerinde toz taşınımına dikkat: Çamur yağacak!

Hava Forum tarafından yapılan açıklama ile vatandaşlar uyarıldı! Meteorolojik kaynaklar cuma gecesi başlayan Afrika katkılı toz taşınımının cumartesi günü de devam edeceğine işaret etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir'de toz taşınımına dikkat edilmesi gerekiyor. 

Vatandaşlar, çamur yağabileceğine karşı uyarılırken Hava Forum'dan yapılan açıklama ise şu şekilde oldu: 

'Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin…”

Bugün hava nasıl?

Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından derlenen son meteorolojik verilere göre, Türkiye'nin geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı olacağı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus oluşumu, ayrıca buzlanma ve don olayları yaşanacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı!
www.memurlar.net

Marmara ve Güneydoğu bölgelerinde rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Ancak, Kıyı Ege bölgesinde durum biraz daha farklı. Bu bölgede rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden oldukça kuvvetli bir şekilde, saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Bu durum, Kıyı Ege'deki hava koşullarını önemli ölçüde etkileyebilir. Rüzgarın kuvvetli esmesi, deniz ulaşımını, açık alanlarda yapılan etkinlikleri ve hatta günlük yaşamı bile olumsuz yönde etkileyebilir.

Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalıyor!

Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalıyor!

Bir süredir mevsim normallerinde seyretmeyen hava sıcaklıkları Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalıyor. Bunun yanı sıra yağışlı geçecek olan hafta sonu boyunca yurt genelinde hava sıcalıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Peki, İstanbul'da hava nasıl?

Peki, İstanbul'da hava nasıl?

Cumartesi günü İstanbul'da hava 8 ila 14 derece. Gökyüzü parçalı bulutlu ve zaman zaman sağanak yağışlı. Ayrıca, gün içinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar da bekleniyor.

Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığı 5 ila 17 derece civarında. Havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, batı kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlar görülebilir.

Bugün İzmir'de hava sıcaklığı 12 ila 18 derece. Burada da gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Haftalık hava tahmin raporuna göre yağışlar Çarşamba gününe kadar devam edecek!

Haftalık hava tahmin raporuna göre yağışlar Çarşamba gününe kadar devam edecek!

İzmir ve İstanbul'da pazartesi günü ara verme ihtimali olan yağışlar, salı ve çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Ankara'da ise Cumartesi akşam saatlerinde başlayan yağışların çarşamba gününe kadar sürmesi öngörülüyor.

Yoğun yağış sonrası 4 ilçenin afet bölgesi ilan edildiği Antalya'da hava durumuna da göz atalım.

Yoğun yağış sonrası 4 ilçenin afet bölgesi ilan edildiği Antalya'da hava durumuna da göz atalım.

Antalya'nın hava durumu, parçalı bulutluluk ve yoğun bulutlanma şeklinde olacak. Öğle ve akşam saatlerinde ise sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak, Pazar ve Pazartesi günleri yağış olmayacak. Fakat, Salı gününden itibaren hava durumu tekrar yağışlı bir atmosfere dönüşeceği tahmin ediliyor.

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