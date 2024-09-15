TOKİ'den 91 Bin TL'den Başlayan Fiyatlarla İstanbul, Ankara, İzmir Dahil 25 İlde 390 Arsa Fırsatı
TOKİ'den 91 Bin TL'den Başlayan Fiyatlarla İstanbul, Ankara, İzmir Dahil 25 İlde 390 Arsa Fırsatı
Arsa almak isteyenlere güzel haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), büyük bir arsa satış kampanyasına imza atıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 25 şehirde toplam 390 muhtelif arsa, açık artırmayla satışa sunulacak.
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TOKİ'nin düzenleyeceği ihaleler 2 ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10:30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.
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Satışa sunulan arsalar; Adana, Antalya, Aydın, Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Didim, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van illerinde yer alıyor.
Arsalar, 91 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, alıcılara %25 peşinat, geri kalan tutarı ise 48 ay vade ile ödeme imkanı sağlanacak.
İhaleye ayrıca dijital ortamda teklif vermek isteyenler için www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden de teklif verme imkanı sunulacak.
Arsalar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, TOKİ'nin resmi internet adresi www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr sitelerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler.
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