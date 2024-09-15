TOKİ'den 91 Bin TL'den Başlayan Fiyatlarla İstanbul, Ankara, İzmir Dahil 25 İlde 390 Arsa Fırsatı

Arsa almak isteyenlere güzel haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), büyük bir arsa satış kampanyasına imza atıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 25 şehirde toplam 390 muhtelif arsa, açık artırmayla satışa sunulacak.