1 Liralık Daire İlanlarına Dikkat: Aldatıcı İlanlara Ceza Yağdı

Son dönemde internet üzerindeki konut ilanlarında düşük fiyatlarla dikkat çeken aldatıcı ilanlar artış göstermiş durumda. Özellikle 1 lira veya 20 bin lira gibi fiyatlarla satılık daire ilanları, tüketiciler için büyük bir yanıltma tehlikesi oluşturuyor. Bu tür ilanlar nedeniyle, Reklam Kurulu harekete geçti ve bu aldatıcı reklamlara yönelik cezai işlemler başlattı.