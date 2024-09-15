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1 Liralık Daire İlanlarına Dikkat: Aldatıcı İlanlara Ceza Yağdı

1 Liralık Daire İlanlarına Dikkat: Aldatıcı İlanlara Ceza Yağdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 11:56

Son dönemde internet üzerindeki konut ilanlarında düşük fiyatlarla dikkat çeken aldatıcı ilanlar artış göstermiş durumda. Özellikle 1 lira veya 20 bin lira gibi fiyatlarla satılık daire ilanları, tüketiciler için büyük bir yanıltma tehlikesi oluşturuyor. Bu tür ilanlar nedeniyle, Reklam Kurulu harekete geçti ve bu aldatıcı reklamlara yönelik cezai işlemler başlattı.

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, yapılan denetimlerde düşük fiyatlı konut ilanlarının tüketicileri yanıltmak amacıyla kullanıldığını tespit etti.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, yapılan denetimlerde düşük fiyatlı konut ilanlarının tüketicileri yanıltmak amacıyla kullanıldığını tespit etti.

Bu ilanlara karşı, ilgili firmalara reklam durdurma cezası uygulandı.

ASBÜ Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, bu tür ilanların “tıklama tuzağı” olarak bilinen bir stratejiyle hazırlandığını belirtti.

ASBÜ Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, bu tür ilanların “tıklama tuzağı” olarak bilinen bir stratejiyle hazırlandığını belirtti.

TRT HABER'de açıklamalarda bulunan Kulular, 'Tüketicilerin ilgisini çekmek amacıyla düşük fiyatlar gösterilerek yanıltıcı reklamlar yapılıyor.  Bu tür ilanlar genellikle tüketicileri tuzağa çekmek için tasarlanıyor' dedi.

Kulular, vatandaşlara düşük fiyatlı ilanlara karşı dikkatli olmalarını ve ihtiyatlı yaklaşmalarını tavsiye etti.

Kulular, vatandaşlara düşük fiyatlı ilanlara karşı dikkatli olmalarını ve ihtiyatlı yaklaşmalarını tavsiye etti.

'1 TL veya 5 TL gibi çok düşük meblağlı ilanlara karşı temkinli olunmalı. Gerçekçi bir fiyat aralığında olan ilanlar daha güvenilirdir,' şeklinde uyarıda bulundu.

Ayrıca, düşük fiyatlı ilanlar karşısında tüketicilerin dolandırıcılık riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, düşük fiyatlı ilanlar karşısında tüketicilerin dolandırıcılık riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bu tür ilanlar, genellikle ayıplı ürün veya kapora dolandırıcılığına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tarz ilanlarla karşılaşan vatandaşları dikkatli olmaya ve şüpheli durumlarda ilgili mercilere başvurmaya çağırıyor.

Öte yandan bugünden itibaren, emlak ilanlarının güvenilirliğini artırmayı hedefleyen yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor.

Öte yandan bugünden itibaren, emlak ilanlarının güvenilirliğini artırmayı hedefleyen yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor.

Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül itibarıyla uygulamaya alındı ve 1 Ocak 2025'ten itibaren tüm emlak ilanları için zorunlu hale gelecek.

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Bu yeni sistemin amacı, tüketicilerin sahte ilanlarla karşılaşmasının önüne geçmek ve fiyat manipülasyonlarını engellemek.

Bu yeni sistemin amacı, tüketicilerin sahte ilanlarla karşılaşmasının önüne geçmek ve fiyat manipülasyonlarını engellemek.

Ayrıca, taşınmaz ticaretinde kayıt dışı faaliyetleri azaltmayı hedefliyor. EİDS sayesinde, emlak ilanları yalnızca taşınmaz sahipleri, bu kişilerin birinci ve ikinci derece yakınları ya da yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebilecek.

Sistem, ilanların doğruluğunu garanti altına alırken, bu kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak.

Sistem, ilanların doğruluğunu garanti altına alırken, bu kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak.

Bu düzenleme ile emlak piyasasında şeffaflık ve güvenilirliğin artırılması, tüketici haklarının daha iyi korunması hedefleniyor.

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