1 Liralık Daire İlanlarına Dikkat: Aldatıcı İlanlara Ceza Yağdı
1 Liralık Daire İlanlarına Dikkat: Aldatıcı İlanlara Ceza Yağdı
Son dönemde internet üzerindeki konut ilanlarında düşük fiyatlarla dikkat çeken aldatıcı ilanlar artış göstermiş durumda. Özellikle 1 lira veya 20 bin lira gibi fiyatlarla satılık daire ilanları, tüketiciler için büyük bir yanıltma tehlikesi oluşturuyor. Bu tür ilanlar nedeniyle, Reklam Kurulu harekete geçti ve bu aldatıcı reklamlara yönelik cezai işlemler başlattı.
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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, yapılan denetimlerde düşük fiyatlı konut ilanlarının tüketicileri yanıltmak amacıyla kullanıldığını tespit etti.
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ASBÜ Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, bu tür ilanların “tıklama tuzağı” olarak bilinen bir stratejiyle hazırlandığını belirtti.
Kulular, vatandaşlara düşük fiyatlı ilanlara karşı dikkatli olmalarını ve ihtiyatlı yaklaşmalarını tavsiye etti.
Ayrıca, düşük fiyatlı ilanlar karşısında tüketicilerin dolandırıcılık riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Öte yandan bugünden itibaren, emlak ilanlarının güvenilirliğini artırmayı hedefleyen yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor.
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Bu yeni sistemin amacı, tüketicilerin sahte ilanlarla karşılaşmasının önüne geçmek ve fiyat manipülasyonlarını engellemek.
Sistem, ilanların doğruluğunu garanti altına alırken, bu kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak.
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