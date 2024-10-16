Fransa'da Togg Markalı Kıyafet Çıkaran Gurbetçiye Türkiye Togg’undan Şok: Mahkeme Engeli Getirildi

Fransa’da Muhittin Şahin isimli bir gurbetçi Türkiye’nin ilk yerli elektrik otomobili ‘Togg’ markasını tekstil ürünlerinde kullanmaya başladı. Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre Fransa’da tescil ettirdiği markasına otomobil markası Togg dava açtı ve ürünlerin pazarlanmasına mahkeme engeli getirildi.

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