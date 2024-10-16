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Fransa'da Togg Markalı Kıyafet Çıkaran Gurbetçiye Türkiye Togg’undan Şok: Mahkeme Engeli Getirildi

Fransa'da Togg Markalı Kıyafet Çıkaran Gurbetçiye Türkiye Togg’undan Şok: Mahkeme Engeli Getirildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 12:43

Fransa’da Muhittin Şahin isimli bir gurbetçi Türkiye’nin ilk yerli elektrik otomobili ‘Togg’ markasını tekstil ürünlerinde kullanmaya başladı. Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre Fransa’da tescil ettirdiği markasına otomobil markası Togg dava açtı ve ürünlerin pazarlanmasına mahkeme engeli getirildi. 

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İlk yerli otomobil markası Togg, Fransalı bir gurbetçinin radarına girdi. Fransa’da ikamet eden Muhittin Şahin, Togg markasını tescil ettirdi ve tekstil ürünlerine logoyu bastırmaya başladı.

İlk yerli otomobil markası Togg, Fransalı bir gurbetçinin radarına girdi. Fransa’da ikamet eden Muhittin Şahin, Togg markasını tescil ettirdi ve tekstil ürünlerine logoyu bastırmaya başladı.

Kor Group ve şirket yetkilisi Şahin, iddiaya göre Togg markasını izinsiz kullandı. Otomobil olan Togg ise isminin izinsiz kullanıldığını tespit etti.

Kor Group ve şirket yetkilisi Şahin, iddiaya göre Togg markasını izinsiz kullandı. Otomobil olan Togg ise isminin izinsiz kullanıldığını tespit etti.

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre firma, Kor Group şirketine dava açtı. Mahkeme, Şahin’in Togg adını izinsiz kullanarak haksız rekabet yarattığına hükmetti.

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre firma, Kor Group şirketine dava açtı. Mahkeme, Şahin’in Togg adını izinsiz kullanarak haksız rekabet yarattığına hükmetti.

Kaynak

Mahkeme Togg markasının Şahin’in yetkili olduğu Kor Group tarafından kullanılması ve üretilmesinin önlenmesine karar verdi.

Mahkeme Togg markasının Şahin’in yetkili olduğu Kor Group tarafından kullanılması ve üretilmesinin önlenmesine karar verdi.

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