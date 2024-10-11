Şanlıurfa'da Yanan TOGG İçin "Kaçak Elektrik" Açıklaması Geldi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde M.E.T, lüks villasında TOGG aracını duvar şarj cihazına bağladı. Bu esnada otomobil alev almaya başladı. Lüks villanın önünde aracın yanma anları da görüntülenmişti. O görüntülerle ilgili bugün açıklama geldi.