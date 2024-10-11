Şanlıurfa'da Yanan TOGG İçin "Kaçak Elektrik" Açıklaması Geldi
Şanlıurfa'da Yanan TOGG İçin "Kaçak Elektrik" Açıklaması Geldi
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Şanlıurfa'da Çiftekuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak Şanlıurfa Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bir rapor hazırladı. Raporda, aracın şarjdayken alev aldığına dikkat çekildi.
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Dicle Elektrik ekipleri, lüks villada inceleme gerçekleştirdi. 900 bin ile 1 milyon 200 bin lira değerindeki araca sahip olan kişinin, villasına kaçak elektrik çektiği tespit edildi. Şahsın aboneliğinin de bulunmadığı görüldü.
Yapılan açıklamada TOGG'un kaçak elektrik nedeniyle yandığına değinildi. Araç sahibi ile ilgili de ayrıca kaçak elektrik kullanmaktan dolayı işlem yapıldı.
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