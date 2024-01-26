TikTok'ta İstiklal Marşı'nı Duyunca Hazır Ol Duruşuna Geçen Kedi İzleyenleri Gururlandırdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@seydaiste/vid...
@seydaiste isimli TikTok kullanıcısı, hesabında kedisini çektiği video ile birçok sosyal medya kullanıcısından yorum aldı.
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TikTok kullanıcısının Mia isimli kedisi yatarken, arkadan İstiklal Marşı açan @seydaiste kedisinin davranışıyla izleyenleri gururlandırdı.
Kedi, marşın başlamasıyla birlikte yattığı yerden kalkarak hazır ol duruşuna geçiyor.
İşte o video 👇
Videoya gelen bazı yorumlar 👇
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