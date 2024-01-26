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TikTok'ta İstiklal Marşı'nı Duyunca Hazır Ol Duruşuna Geçen Kedi İzleyenleri Gururlandırdı

TikTok'ta İstiklal Marşı'nı Duyunca Hazır Ol Duruşuna Geçen Kedi İzleyenleri Gururlandırdı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 12:02

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@seydaiste isimli TikTok kullanıcısı, hesabında kedisini çektiği video ile birçok sosyal medya kullanıcısından yorum aldı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@seydaiste/vid...
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TikTok kullanıcısının Mia isimli kedisi yatarken, arkadan İstiklal Marşı açan @seydaiste kedisinin davranışıyla izleyenleri gururlandırdı.

TikTok kullanıcısının Mia isimli kedisi yatarken, arkadan İstiklal Marşı açan @seydaiste kedisinin davranışıyla izleyenleri gururlandırdı.

Kedi, marşın başlamasıyla birlikte yattığı yerden kalkarak hazır ol duruşuna geçiyor.

Kedi, marşın başlamasıyla birlikte yattığı yerden kalkarak hazır ol duruşuna geçiyor.

İşte o video 👇

Videoya gelen bazı yorumlar 👇

Videoya gelen bazı yorumlar 👇

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