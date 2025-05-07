THY ve Rolls-Royce Ortak Oldu! Avrupa’nın En Büyüğü İstanbul’da Kurulacak
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. dünyanın önde gelen uçak moturu üreticisi Rolls-Royce ile iş birliği yaptı. Yapılan anlaşmaya göre İstanbul Havalimanı’nda son teknolojiye sahip motor bakım tesisi kurulacak. Bu tesis Avrupa’nın en büyüğü konumunda olacak.
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THY ve Rolls-Royce iş birliği imzaladı: İstanbul’da tesis kurulacak!
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"Avrupa'nın en büyük Rolls-Royce bakım merkezi olacak."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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