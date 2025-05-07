THY ve Rolls-Royce Ortak Oldu! Avrupa’nın En Büyüğü İstanbul’da Kurulacak

Yapılan iş birliği kapsamında tesis sadece THY filosuna hizmet vermekle sınırlı kalmayacak. Rolls-Royce’un dünya genelindeki havayolu müşterilerine de hizmet verecek olan tesisin yıllık geliri yüzde 30 artırması bekleniyor. Tesisin anlaşma süresi boyunca yıllık 700 dolar ihracat katkısı hedefleniyor. an Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Avrupa'nın en büyük Rolls-Royce yetkili bakım merkezi olacak bu tesis, uçak bakım ve onarım sektöründeki lider konumumuzu güçlendirmenin yanı sıra ülkemizin ihracat hedeflerine de büyük ölçüde katkı sağlayacak' diye konuştu.