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THY ve Rolls-Royce Ortak Oldu! Avrupa’nın En Büyüğü İstanbul’da Kurulacak

THY ve Rolls-Royce Ortak Oldu! Avrupa’nın En Büyüğü İstanbul’da Kurulacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2025 - 16:21

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. dünyanın önde gelen uçak moturu üreticisi Rolls-Royce ile iş birliği yaptı. Yapılan anlaşmaya göre İstanbul Havalimanı’nda son teknolojiye sahip motor bakım tesisi kurulacak. Bu tesis Avrupa’nın en büyüğü konumunda olacak.

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THY ve Rolls-Royce iş birliği imzaladı: İstanbul’da tesis kurulacak!

THY ve Rolls-Royce iş birliği imzaladı: İstanbul’da tesis kurulacak!

THY ve Rolls-Royce tarihi iş birliğine imza attı. İstanbul Havalimanı’nda kurulacak motor bakım tesisinin 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Bin kişilik istihdam sağlaması planlanan tesisin yılda 200 motor kapasitesiyle bölgenin en büyük motor bakım merkezi olması bekleniyor. Tesis, Airbus A350 ve Airbus A330neo uçaklarında kullanılan Trent XWB-97, Trent XWB-84 ve Trent 7000 motorlarına bakım hizmeti sunacak. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Rolls-Royce'un küresel MRO (Bakım, Onarım ve Revizyon) ağının en yeni üyesi olacak.

"Avrupa'nın en büyük Rolls-Royce bakım merkezi olacak."

"Avrupa'nın en büyük Rolls-Royce bakım merkezi olacak."

Yapılan iş birliği kapsamında tesis sadece THY filosuna hizmet vermekle sınırlı kalmayacak. Rolls-Royce’un dünya genelindeki havayolu müşterilerine de hizmet verecek olan tesisin yıllık geliri yüzde 30 artırması bekleniyor. Tesisin anlaşma süresi boyunca yıllık 700 dolar ihracat katkısı hedefleniyor. an Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Avrupa'nın en büyük Rolls-Royce yetkili bakım merkezi olacak bu tesis, uçak bakım ve onarım sektöründeki lider konumumuzu güçlendirmenin yanı sıra ülkemizin ihracat hedeflerine de büyük ölçüde katkı sağlayacak' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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