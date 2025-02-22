THY Duyurdu: Pazar Günü Yapılacak Bazı Uçuşlar İptal Edildi
THY Duyurdu: Pazar Günü Yapılacak Bazı Uçuşlar İptal Edildi
İstanbul'da hava ulaşımına kar engeli. Günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı İstanbul'u esir aldı. Eğitime ara verildi, motokuryelere trafik yasağı getirildi. Durum böyleyken bir açıklamada THY'den geldi. Türk Hava Yolları, 23 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji'den ve AKOM'dan peş peşe açıklamalar gelirken, İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm ülke geneli Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Çarşamba günü başlayan kar, İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Deniz ve kara trafiğinde de olumsuzluklar yaşanırken, bir haber de THY'den geldi.
İptal edilen seferler ile ilgili havayolu şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Uçuşu iptal edilen yolculara ilave haklar tanındığını açıklayan THY, uçuşlarla ilgili güncel bilgilerin web sitesi, WhatsApp veya TK Asistan ile sorgulanabileceğini bildirdi.
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın