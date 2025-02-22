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THY Duyurdu: Pazar Günü Yapılacak Bazı Uçuşlar İptal Edildi

THY Duyurdu: Pazar Günü Yapılacak Bazı Uçuşlar İptal Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.02.2025 - 14:29

İstanbul'da hava ulaşımına kar engeli. Günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı İstanbul'u esir aldı. Eğitime ara verildi, motokuryelere trafik yasağı getirildi. Durum böyleyken bir açıklamada THY'den geldi. Türk Hava Yolları, 23 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

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Meteoroloji'den ve AKOM'dan peş peşe açıklamalar gelirken, İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den ve AKOM'dan peş peşe açıklamalar gelirken, İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Tüm ülke geneli Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Çarşamba günü başlayan kar, İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Deniz ve kara trafiğinde de olumsuzluklar yaşanırken, bir haber de THY'den geldi.

Tüm ülke geneli Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Çarşamba günü başlayan kar, İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Deniz ve kara trafiğinde de olumsuzluklar yaşanırken, bir haber de THY'den geldi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen seferler ile ilgili havayolu şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

İptal edilen seferler ile ilgili havayolu şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, İstanbul'da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Uçuşu iptal edilen yolculara ilave haklar tanındığını açıklayan THY, uçuşlarla ilgili güncel bilgilerin web sitesi, WhatsApp veya TK Asistan ile sorgulanabileceğini bildirdi.

Uçuşu iptal edilen yolculara ilave haklar tanındığını açıklayan THY, uçuşlarla ilgili güncel bilgilerin web sitesi, WhatsApp veya TK Asistan ile sorgulanabileceğini bildirdi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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