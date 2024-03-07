Görüş Bildir
Haberler
Video
Terzi Yamağı Barbaros Şansal'ın Türkiye'de Eşcinsel Olmanın En Zor Yanı Sorusuna Verdiği Cevap Yeniden Gündem

Terzi Yamağı Barbaros Şansal'ın Türkiye'de Eşcinsel Olmanın En Zor Yanı Sorusuna Verdiği Cevap Yeniden Gündem

Youtube Barbaros Şansal Eşcinsel
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 10:49

İçerik Devam Ediyor

Kendisine 'Terzi Yamağı' diyen Barbaros Şansal'ın 2019 yılında '321Media Productions' isimli YouTube kanalının 'Soramazsın' programına konuk olduğu görüntüler yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yeniden gündem olan o görüntülerde, Barbaros Şansal'a 'Türkiye'de eşcinsel olmanın en zor yanı nedir?' diye soruluyor.

Yeniden gündem olan o görüntülerde, Barbaros Şansal'a 'Türkiye'de eşcinsel olmanın en zor yanı nedir?' diye soruluyor.

Şansal o soruya ise, 'Çok zor bir yanı yok. Bence en kolay yanı Türkiye'de eşcinsel olmak' diyerek cevap veriyor.

Şansal o soruya ise, 'Çok zor bir yanı yok. Bence en kolay yanı Türkiye'de eşcinsel olmak' diyerek cevap veriyor.

Barbaross Şansal sözlerinin devamında ise, 'gece karanlığında, Afyon, Emirdağ'da, Konya, Karaman'da, Gesi Bağları'nda ya da Kayseri'de ya da aklınıza gelen her yerde saat 11.30-12'den sonra belediye parklarına ya da sahillerdeki ıssız mendireklere girdiğiniz zaman oradaki erkekler birbirlerinden iğne oyası tarifi ya da Ayşe kadın fasulye tarifi almıyor. Kör tuttuğunu s..iyor bu ülkede, ne diyorsun sen' diyor.

Barbaross Şansal sözlerinin devamında ise, 'gece karanlığında, Afyon, Emirdağ'da, Konya, Karaman'da, Gesi Bağları'nda ya da Kayseri'de ya da aklınıza gelen her yerde saat 11.30-12'den sonra belediye parklarına ya da sahillerdeki ıssız mendireklere girdiğiniz zaman oradaki erkekler birbirlerinden iğne oyası tarifi ya da Ayşe kadın fasulye tarifi almıyor. Kör tuttuğunu s..iyor bu ülkede, ne diyorsun sen' diyor.

İşte yeniden gündem olan o anlar: 👇

Barbaros Şansal'ın 'Soramazsın'a konuk olduğu programın tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
11
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?