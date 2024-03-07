Terzi Yamağı Barbaros Şansal'ın Türkiye'de Eşcinsel Olmanın En Zor Yanı Sorusuna Verdiği Cevap Yeniden Gündem

Survivor'da Aleyna Konuşurken Dalga Geçebileceği Her Anı Değerlendiren Yunus Emre'nin Halleri Kahkaha Attırdı

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