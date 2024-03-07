Terzi Yamağı Barbaros Şansal'ın Türkiye'de Eşcinsel Olmanın En Zor Yanı Sorusuna Verdiği Cevap Yeniden Gündem

Kendisine 'Terzi Yamağı' diyen Barbaros Şansal'ın 2019 yılında '321Media Productions' isimli YouTube kanalının 'Soramazsın' programına konuk olduğu görüntüler yeniden gündem oldu.
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Yeniden gündem olan o görüntülerde, Barbaros Şansal'a 'Türkiye'de eşcinsel olmanın en zor yanı nedir?' diye soruluyor.
Şansal o soruya ise, 'Çok zor bir yanı yok. Bence en kolay yanı Türkiye'de eşcinsel olmak' diyerek cevap veriyor.
Barbaross Şansal sözlerinin devamında ise, 'gece karanlığında, Afyon, Emirdağ'da, Konya, Karaman'da, Gesi Bağları'nda ya da Kayseri'de ya da aklınıza gelen her yerde saat 11.30-12'den sonra belediye parklarına ya da sahillerdeki ıssız mendireklere girdiğiniz zaman oradaki erkekler birbirlerinden iğne oyası tarifi ya da Ayşe kadın fasulye tarifi almıyor. Kör tuttuğunu s..iyor bu ülkede, ne diyorsun sen' diyor.
İşte yeniden gündem olan o anlar: 👇
Barbaros Şansal'ın 'Soramazsın'a konuk olduğu programın tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
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