Temmuz 2024 Türkiye Otomotiv Pazarında Çarpıcı Veriler: Fiat Zirvede, Pazar %17,5 Düştü!
Temmuz 2024 Türkiye Otomotiv Pazarında Çarpıcı Veriler: Fiat Zirvede, Pazar %17,5 Düştü!
Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye otomotiv pazarında hareketli bir dönem yaşandı. Verilere göre, temmuz ayında Türkiye genelinde toplam 94 bin 37 otomobil ve hafif ticari araç satıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu ayın en dikkat çekici gelişmelerinden biri Fiat’ın lider konumunu sürdürmesi oldu. Fiat, temmuz ayında 11 bin 115 adet satış gerçekleştirerek pazar payını yüzde 11,82’ye yükseltti ve en çok satan marka oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fiat’ı sırasıyla Volkswagen ve Ford takip etti. Volkswagen, 8 bin 757 adetlik satış rakamıyla ikinci sırada yer alırken, Ford ise 8 bin 10 adetle üçüncü sırada yer aldı.
Renault, 7 bin 724 adetlik satışla dördüncü sırada yer alırken, pazar payı yüzde 8,21 oldu. Çinli otomotiv devi Cherry ise 6 bin 638 adetle beşinci sırada yer aldı ve pazar payı yüzde 7,06 oldu.
Otomotiv pazarında gözle görülür bir soğuma devam ediyor. Gazeteci sosyal medya hesabından verileri paylaştı.
Temmuz ayında otomobil satışlarında Volkswagen ilk sırada👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplam satışlarda ise Fiat zirvede👇
1227 adet satışla en çok satılan elektrikli otomobil Togg oldu👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın