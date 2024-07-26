Araba Alacak Olanlar Dikkat! Şarj Edilebilir Hibrit Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi

Kamu sektöründe tasarrufu yükseltme hedefiyle oluşturulan yasa düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre, 70 kilometreden fazla menzili olan şarj edilebilir hibrit otomobillere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulanacak.

İşte bu konuda bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...