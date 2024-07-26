Araba Alacak Olanlar Dikkat! Şarj Edilebilir Hibrit Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi
Araba Alacak Olanlar Dikkat! Şarj Edilebilir Hibrit Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/s...
Kamu sektöründe tasarrufu yükseltme hedefiyle oluşturulan yasa düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre, 70 kilometreden fazla menzili olan şarj edilebilir hibrit otomobillere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulanacak.
İşte bu konuda bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...
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Uzun zamandır şarj edilebilir hibrit araçlara gelmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Milliyet'te yer alan habere göre; Araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviği sağlanacak.
-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV
-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV
-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar modellerden yüzde 70 ÖTV alınacak.
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Tüm Plug-in Hybrid araçlar şartları karşılamıyor. BYD Seal U DM-i yüzde 30 ÖTV, BMW X1 xDrive30e, DS-9 OPERA E-TENSE 250 modelleri ise yüzde 60 ÖTV dilimine tabi olacak. Bu araçların eski ÖTV oranları yüzde 80'di.
BYD Seal U DM-i'nin liste fiyatı belli olmadığı için hesaplama yapılamasa da en çok indirimi BYD'nin alacağı belli oluyor.
Türkiye'ye dev yatırımı duyuran BYD'nin ilan sitelerinde sıfır kilometre olanlarının 2 milyon 150 bin liradan satışa çıkıyor. Bayilerin de bu fiyatı vereceği örneğiyle yola çıkılırsa yeni fiyatının 1 milyon 320 bin lira civarlarında gerçekleşmesi bekleniyor.
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ayy sanki almak üzereydik de indirim gelmiş, halkına düşman bir ülke vergi cenneti rezil türkiye
bYD sağlam para yedirmistir pazara girebilmek için ki sadece onu kapsamis
Yine bir araba fiyatini devlete vergi olarak veriyoruz ki bazi domuzlar monacoda istakoz yiyip eniklerine gemicikler alabilsin!!!!