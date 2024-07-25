Araç Sahiplerinin Dikkatine! Motorine Zam Bekleniyordu Akaryakıta İndirim Geldi
Araç Sahiplerinin Dikkatine! Motorine Zam Bekleniyordu Akaryakıta İndirim Geldi
Son dönemlerin zam şampiyonu akaryakıt, bu kez şaşırttı! Dövüz kurundaki ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiledi. ÖTV zamlarının ardından motorine gelen indirim, araç sahiplerini sevindirdi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? LPG ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?
İşte, 25 Temmuz Perşembe günü güncel İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
Son enflasyon verileri, Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle ekonomistlerin zam beklediği akaryakıta indirim geldi.
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