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Araç Sahiplerinin Dikkatine! Motorine Zam Bekleniyordu Akaryakıta İndirim Geldi

Araç Sahiplerinin Dikkatine! Motorine Zam Bekleniyordu Akaryakıta İndirim Geldi

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 10:11

Son dönemlerin zam şampiyonu akaryakıt, bu kez şaşırttı! Dövüz kurundaki ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiledi. ÖTV zamlarının ardından motorine gelen indirim, araç sahiplerini sevindirdi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? LPG ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?  

İşte, 25 Temmuz Perşembe günü güncel İstanbulAnkara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Son enflasyon verileri, Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle ekonomistlerin zam beklediği akaryakıta indirim geldi.

Son enflasyon verileri, Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle ekonomistlerin zam beklediği akaryakıta indirim geldi.

ÖTV zamlarının ardından motorinin 59.90 TL'ye ulaşması konuşuluyordu ki beklenen olmadı. Şimdilik yüreklere su serpen indirim haberi geldi.

Motorin grubuna 1 lira 47 kuruş indirim geldi. Fiyatlardaki düşüş gece yarısı tabelalara yansıdı.

Motorin grubuna 1 lira 47 kuruş indirim geldi. Fiyatlardaki düşüş gece yarısı tabelalara yansıdı.

Sektör kaynaklarından alınan habere göre, benzin ve LPG'ye indirim ya da zam söz konusu değil. Bu sırada, düşüşe neden olan Brent petrol ise 81 dolardan alıcı buluyor. Peki, indirimin ardından motorinin litre fiyatı ne kadar oldu? 

İşte, illere göre güncel akaryakıt fiyatı 👇

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 44.98 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 43.47 TL

  • LPG litre fiyatı 22.39 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 45.10 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 43.54 TL

  • LPG litre fiyatı 22.94 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 45.74 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 44.22 TL

  • LPG litre fiyatı 22.94 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 46.16 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 44.70 TL

  • LPG litre fiyatı 22.64 TL

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