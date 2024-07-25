Araç Sahiplerinin Dikkatine! Motorine Zam Bekleniyordu Akaryakıta İndirim Geldi

Sektör kaynaklarından alınan habere göre, benzin ve LPG'ye indirim ya da zam söz konusu değil. Bu sırada, düşüşe neden olan Brent petrol ise 81 dolardan alıcı buluyor. Peki, indirimin ardından motorinin litre fiyatı ne kadar oldu?

İşte, illere göre güncel akaryakıt fiyatı 👇