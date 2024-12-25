Teleferikte Baba, Gençlerin Uyarısıyla Neye Uğradığını Şaşırdı: "Salep 200 TL Sakın İçmeyin"

Ülkemizdeki hayat pahalılığı, özellikle turistik bölgelerdeki fahiş fiyatlarla gündem oluyor. Uludağ, pahalılığıyla bilinen ve turistlerin ilgisini çeken önemli turistik bölgelerden biri. Bir baba, teleferikle Uludağ’a çıkarken o anları kameraya kaydediyordu. Ancak dönüş yolunda, karşılaştığı gençlerin uyarısı, babayı şaşkına çevirdi.