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Teleferikte Baba, Gençlerin Uyarısıyla Neye Uğradığını Şaşırdı: "Salep 200 TL Sakın İçmeyin"

Teleferikte Baba, Gençlerin Uyarısıyla Neye Uğradığını Şaşırdı: "Salep 200 TL Sakın İçmeyin"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 13:00

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Ülkemizdeki hayat pahalılığı, özellikle turistik bölgelerdeki fahiş fiyatlarla gündem oluyor. Uludağ, pahalılığıyla bilinen ve turistlerin ilgisini çeken önemli turistik bölgelerden biri. Bir baba, teleferikle Uludağ’a çıkarken o anları kameraya kaydediyordu. Ancak dönüş yolunda, karşılaştığı gençlerin uyarısı, babayı şaşkına çevirdi.

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Gençler, “Salep 200 TL, sakın içmeyin. Çok dikkat et abi.” diyerek babayı yüksek fiyatlar konusunda uyardılar.

Gençler, “Salep 200 TL, sakın içmeyin. Çok dikkat et abi.” diyerek babayı yüksek fiyatlar konusunda uyardılar.

Gençlerin uyarısı üzerine, babanın yanında bulunan ve olaydan tam olarak ne olduğunu anlayamayan tatlı çocuk, şaşkın bakışları ve sorularıyla videoya renk kattı.

Gençlerin uyarısı üzerine, babanın yanında bulunan ve olaydan tam olarak ne olduğunu anlayamayan tatlı çocuk, şaşkın bakışları ve sorularıyla videoya renk kattı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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