Teleferikte Baba, Gençlerin Uyarısıyla Neye Uğradığını Şaşırdı: "Salep 200 TL Sakın İçmeyin"

Ülkemizdeki hayat pahalılığı, özellikle turistik bölgelerdeki fahiş fiyatlarla gündem oluyor. Uludağ, pahalılığıyla bilinen ve turistlerin ilgisini çeken önemli turistik bölgelerden biri. Bir baba, teleferikle Uludağ’a çıkarken o anları kameraya kaydediyordu. Ancak dönüş yolunda, karşılaştığı gençlerin uyarısı, babayı şaşkına çevirdi.
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Gençler, “Salep 200 TL, sakın içmeyin. Çok dikkat et abi.” diyerek babayı yüksek fiyatlar konusunda uyardılar.
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Gençlerin uyarısı üzerine, babanın yanında bulunan ve olaydan tam olarak ne olduğunu anlayamayan tatlı çocuk, şaşkın bakışları ve sorularıyla videoya renk kattı.
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