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Tekirdağ'da TIR ile Minibüs Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Tekirdağ'da TIR ile Minibüs Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Trafik Kazası
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.03.2024 - 11:12

Tekirdağ'da bir TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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Kaza, 10.30 sıralarında Saray-Çerkezköy ilçesi kara yolunda meydana geldi. Çerkezköy yönüne giden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 34 BGE 76 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, 10.30 sıralarında Saray-Çerkezköy ilçesi kara yolunda meydana geldi. Çerkezköy yönüne giden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 34 BGE 76 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
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